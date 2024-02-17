وزير قطاع الأعمال: استغلال الخامات وتعظيم عوائدها من خلال صناعات تحويلية

ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، جلستين بعنوان "الاستثمار الصناعي والتصدير.. أوان الانطلاق" و"قطاع الأعمال العام.. الحصاد وفرص الشراكة"، بحضور رؤساء الشركات القابضة للصناعات المعدنية والأدوية والتشييد والتعمير والغزل والنسيج والنصر للسيارات وذلك خلال مشاركته في الموتمر الاقتصادي العاشر تحت عنوان "الاقتصاد المصري.. تحديات وأولويات" الذي عقد اليوم.

Advertisements

‎أكد الدكتور محمود عصمت، أن الوزارة تعمل على استغلال الخامات والموارد الطبيعية الواقعة في نطاق عمل شركاتها التابعة، مشيرا إلى تغير الفكر والتحول من البحث والاستخراج إلى عمليات تصنيعية لتنمية تلك الثروات من خلال صناعات تحويلية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية وتحقيق مضافة لدعم الاقتصاد القومي.

مصنع جديد للأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم

أضاف الدكتور عصمت أن التوجه العام نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة يتم العمل في هذا الإطار من خلال الشركات التابعة وهناك عدد من المشروعات في هذا المجال، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد للأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع محطة للطاقة الشمسية لإمداد مجمع الألومنيوم بالكهرباء في نجع حمادي، ومشروع إنتاج المركبات الصديقة للبيئة بشركة النصر لصناعة للسيارات وذلك من خلال طرازات وأحجام مختلفة من المركبات.

‎أوضح الدكتور محمود عصمت أن كل ما تحقق من نتائج أعمال وما تشهده الشركات التابعة من تطور ونمو في الأداء جاء نتيجة العمل وفق منظومة متكاملة وخطة عمل واضحة، وتم إعداد استراتيجية لكل شركة قابضة وتم مناقشتها مع قيادات تلك الشركات، مؤكدا الحرص على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الشركات القابضة وكذلك بين الشركات التابعة والشقيقة.

‎تخلل الجلستين نقاش مفتوح بين الدكتور محمود عصمت والحضور من رجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين ونواب البرلمان، واستمع إلى الرؤى والأفكار والمقترحات المطروحة مستعرضا استراتيجية عمل الوزارة والخطة الشاملة لتحديث وتطوير الشركات التابعة.