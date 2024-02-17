تضامن الدقهلية تشارك بـ 6 متسابقين ببرنامج "العباقرة" في نسخته الجديدة

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فاعليات تقييم المشاركين للاشتراك في برنامج "العباقرة" على قناة القاهرة والناس في نسخته الجديدة من 8 محافظات وفقًا للمعاير التي وضعتها الوزارة.

وكان لمحافظة الدقهلية النصيب الأوفر بتصعيد ٦ من المتسابقين وذلك تحت إشراف مجدي حسين رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية ومحمود شعبان مدير عام إدارة المسنين.



وكلف الدكتور وائل عبد العزيز مدير المديرية مسؤول دور المسنين بالمديرية بمرافقة المجموعة التي تم تصعيدها خلال فترة تسجيل وتصوير البرنامج الذي سيتم عرضه على قناة القاهرة والناس.



وحرص وكيل الوزارة على مشاركة عدد كبير من كبار السن من أعضاء الأندية والدور بهدف دمجهم اجتماعيًّا والاستفادة من خبراتهم الحياتية وتأكيد أن لهم الحق في المشاركة في الأنشطة والبرامج وتشجعيهم على العمل المجتمعي الإيجابي.

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وعلى صعيد اخر، تم عقد تدريب مودة للمخطوبين بمقر جمعية تحفيظ القرآن الكريم بدكرنس بحضور الشباب المقبل على الزواج، تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وإشراف الدكتور وائل عبد العزيز مدير مديريه التضامن الاجتماعي

وبحضور الدكتورة ندى محمد عضو هيئة تدريس بكلية التربية جامعة المنصورة والدكتورة وداد صابر شفيق عضو هيئة التدريس بكلية التمريض بجامعة المنصورة مدربين معتمدين بمشروع مودة والمدرب أحمد البدري ونجلاء فخري موافي منسق مودة بالتضامن الاجتماعي ومدير إدارة دكرنس الاجتماعيه ياسر شرف وفريق عمله من الرائدات الاجتماعيات وحضور المخطوبين من الشباب والفتيات وعددهم ٤٧ "ثنائيًّا" لتوعيتهم بالجوانب الاجتماعية والنفسية والشرعية والصحة الإنجابية والتربية الإيجابية وذلك للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.