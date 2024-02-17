ختام فعاليات بطولة الشهيد الرفاعي 51 للرماية بجامعة القناة (صور)

استضافت جامعة قناة السويس، بطولة الرماية للجامعات المصرية (بطولة الشهيد الرفاعي الـ51، والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة النشاط الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

رعاة بطولة الرماية

جاءت البطولة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

جانب من فعاليات البطولة، فيتو

وبإشراف عام وحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفه سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات.

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أبرز الحضور خلال فعاليات البطولة

كما شهد البطولة الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة.

جانب من فعاليات البطولة، فيتو

نظم للبطولة الإدارة العامة لرعاية الشباب، بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

وبإشراف مدير البطولة الدكتور أحمد فاروق، والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية، والأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والكابتن محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي.

جانب من فعاليات البطولة، فيتو

عدد المشاركين في البطولة

شارك بالبطولة 62 لاعب ولاعبة يمثلون 17 جامعة هم: الأكاديمية العربية للعلوم، الأوروبية، الأهرام الكندية، القاهرة، المنصورة، بدر، بنها، بنها الأهلية، بورسعيد، حلوان، سيناء، عين شمس، قناة السويس، وزارة التعليم العالي، الدلتا للعلوم، مصر للمعلوماتية، وطنطا.

جانب من فعاليات البطولة، فيتو

أسماء الفائزين في البطولة

هذا وقد أسفرت نتائج المنافسات عن التالي: في منافسات 10م ضغط هواء القطار الأول ( مسدس ) طالبات:

فازت بالمركز الأول منه محمد محمد فتوح غنيم جامعة قناة السويس، تليها حبيبه محمود محمد جامعة حلوان في المركز الثاني، منار محمد محمود جامعة حلوان في المركز الثالث.

والمنافسات 10م ضغط هواء القطار الأول (بندقية) طلبه: فاز بالمركز الأول كريم وائل عبد العزيز جامعة الأهرام الكندية، وبالمركز الثاني مازن عبد الحميد رمضان جامعة المنصورة، أما المركز الثالث فجاء من نصيب جامعة قناة السويس وحصل علي حمزة مصطفى السيد.

و جاءت منافسات القطار الأول ( بندقية طالبات): بالمركز الأول ندى محمد حافظ جامعة بدر، بالمركز الثاني مريم وائل محمد جامعة حلوان، وبالمركز الثالث سهيلة سمير جامعة المنصورة.

و جاءت نتائج منافسات 10م ضغط القطار الأول (مسدس طلبه) كالتالي عمر أحمد كمال جامعة القاهرة بالمركز الأول، يوسف حامد فايز وزارة التعليم العالي بالمركز الثاني، ويوسف حسام صلاح وزارة التعليم العالي بالمركز الثالث.

ترتيب نتائج الفرق

و أسفرت النتائج عن فوز جامعة القاهرة بالمركز الأول، وفريق وزارة التعليم العالي بالمركز الثاني، أما المركز الثالث فجاء من نصيب جامعة حلوان، بينما حصلت جامعة قناة السويس على المركز الرابع، يليها في المركز الخامس الأكاديمية العربية للعلوم، ثم في المركز السادس جامعة عين شمس، تلتها في المركز السابع جامعة بورسعيد، ثم جامعة بنها الأهلية في المركز الثامن.

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