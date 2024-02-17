جور فيربينسكي يعود للسينما بفيلم GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE

أعلن رسميا، عن تفاصيل الفيلم الجديد، للمخرج الشهير، جور فيربينسكي، الذي يعود من خلاله إلى السينما، بعد غياب أكثر من 8 سنوات.

تفاصيل مشروع المخرج جور فيربينسكي

وأوضح المخرج جور فيربينسكي، في تصريحات صحفية أن فيلمه الجديد سيحمل عنوان GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE، مشيرا إلي انه نجح في جمع طاقم عمل قوي لفيلم عودته.

وذكر فيربينسكي، أن فيلم عنوان GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE، سيكون من بطولة سام روكويل، وهيلي لو ريتشاردسون، ومايكل بينيا، وزازي بيتز، وجونو تيمبل.

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تفاصيل فيلم GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE،

وتدور أحداث فيلم GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE، حول "رجل من المستقبل" يدعي (روكويل)، يصل إلى مطعم في لوس أنجلوس، حيث يتعين عليه تجنيد مجموعة محددة من الزبائن الساخطين، (ريتشاردسون، بينيا، بيتز، تيمبل)، للانضمام إليه في مهمة مدتها ليلة واحدة، لإنقاذ العالم من التهديد النهائي المتمثل في الذكاء الاصطناعي المارق.