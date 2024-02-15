الخميس 15 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

سيلينا جوميز تكشف عن كلمات من أغنيتها الجديدة

سيلينا جوميز، فيتو
سيلينا جوميز، فيتو

سيلينا جوميز، كشفت المغنية الأمريكية سيلينا جوميز، عن كلمات من أغنيتها السنجل الجديدة، المقرر طرحها خلال أيام.

ونشرت سيلينا جوميز جملة من أغنيتها الجديدة، عبر خاصية الاستوري، علي حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات، والتي جاءت كالتالي: "الساعة، يا عزيزي اذهب إلى العمل. وردية ليلية، ولكن مع كل الامتيازات".

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سيلينا جوميز: ساعتزل الغناء قريبًا

في سياق متصل، أعلنت النجمة سيلينا جوميز، أن ألبومها القادم، سيكون على الأرجح الأخير لها، وذلك لرغبتها في اعتزال الغناء.

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وكشفت سيلينا جوميز، عن نيتها لاعتزال الغناء قريبًا، للتركيز على التمثيل، وشركة التجميل الخاصة بها، والعمل الخيري.

وقالت سيلينا جوميز في تصريحات صحفية: "أردت أن أكون ممثلة، ولم أكن أنوي قطُّ أن أكون مغنية بدوام كامل... لا أعتقد أنني أفضل أن أكون مغنية، ولكني أعرف كيف أروي القصص، وأحب أن أكون قادرةً على تأليف الأغاني".

سيلينا جوميز: خاتمي الجديد هدية من بيني بلانكو وسعره 3 آلاف دولار

ونفت سيلينا جوميز، عبر خاصية الإستوري، في حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”، جميع الأخبار التي أفادت أن خاتم النجمة الجديد، والذي يرمز لحرف B، من موقع “شي إن” الصيني.

وأكدت سيلينا، أنها لم تشترِ الخاتم من موقع “شي ان”، بل أعطي لها كهدية من حبيبها الجديد، بيني بلانكو، وأن الخاتم من تصميمه، ويرمز لـ B، وهو أول حرف من اسم بيني، وتكلف صناعته حوالي 3 آلاف دولار فقط.

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(📸: Instagram Selena Gomez)

سيلينا جوميز: بيني بلانكو ليس مجنونا وارتباطنا منذ 6 أشهر

وكشفت النجمة سيلينا جوميز، عن طريق الخطأ، أنها تواعد كاتب الأغاني والمنتج  بيني بلانكو، منذ ٦ أشهر في السر.

وذكرت سيلينا جوميز، في تعليق علي حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، أنها تواعدت بيني بلانكو، منذ ٦ أشهر، لتعود وتحذف التعليق علي الفور.

وكتب أحد متابعي سيلينا، تعليقا علي صورة لها مع حبيبها، قائلة: إذا كنتِ لا تستطيعين التعامل مع الكراهية، فتوقفي عن نشر صور صديقك، يجب أن تكون خاصة بينكما فقط"، لتجيب سيلينا، علي التعليق قائلة: “أنه ليس مجنونا.. لقد مرت 6 أشهر، وسأدافع دائمًا عن أصدقائي، وعائلتي، ومشجعي، حتى يوم وفاتي”.

سيلينا جوميز تدافع عن علاقتها مع بيني بلانكو

دافعت النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز ٣٠ عامًا، عن علاقتها العاطفية الجديدة مع كاتب الأغاني والمنتج بيني بلانكو 35 عامًا، بعد الهجوم عليها من قبل عدد من جمهورها، اللذين اتهموها بالدخول في علاقات عاطفية غير مناسبة لها، خاصة أن المعروف عن بلانكو انه زير نساء ورجل لعوب.

وردت سيلينا جوميز، علي الهجوم عليها، وعلى حبيبها، عبر نشرها صورة لهما معا، عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، وأرفقتها بتعليق قائلة: "إنه أفضل شيء حدث في حياتي".

سيلينا جوميز ترد على معجبة اتهمتها بالتقصير في الدفاع عن غزة: أنتِ على حق

في سياق متصل، ردت النجمة سيلينا جوميز، على تعليق متابعة لها على موقع الصور، والفيديوهات “إنستجرام”،  اتهمتها، فيه بالتقصير حول الدفاع عن الشعب الفلسطيني، والحرب على غزة.

واتهمت المعجبة، النجمة سيلينا جوميز، قائلة: ها هي تتحدث عن العلاقات، وتحاول تخريبها، لكنها ترغب في أخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي، عندما يطلب منها اتخاذ موقف مع فلسطين"، لترد عليها سيلينا جوميز قائلة: "أنتِ على حق".

هجوم على سيلينا جوميز بسبب حضورها فرح إسرائيلي

 وواجهت النجمة سيلينا جوميز، هجومًا كبيرًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حضورها حفل زفاف أحد أصدقائها، والذي تبين أنه إسرائيلي الجنسية، وذلك بعد انتشار صور حفل الزفاف الذي رفع خلاله علم إسرائيل، وسط رقص وغناء الحاضرين، ما جعل عددًا كبيرًا يتهم سيلينا جوميز بالرقص على دماء شهداء غزة.

وأعلنت شركة Rare Beauty، التابعة للنجمة الأمريكية، سيلينا جوميز، تبرعها لفلسطين، لتوفير الرعاية العاجلة في البلاد، وكذلك لمنظمة اليونيسف للمساعدة في الحصول على المساعدات، والموارد الطبية العاجلة لسكان غزة.

كما أعلنت عن الشركة عن تبرعها، لمنظمة "IDF"- داود الحمراء، وهي منظمة وطنية تخدم جيش الدفاع الإسرائيلي، وهو ما يعني أن التبرع، سيذهب مباشرة للجيش الإسرائيلي، وخدمة الطوارئ الطبية، ومنظمة الدم الوطنية الإسرائيلية (نجمة ديفيد أدوم).

 

سيلينا جوميز تعتزل السوشيال ميديا بسبب أحداث فلسطين وإسرائيل

أعلنت النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز، اعتزالها، مواقع السوشيال ميديا، وأخذ استراحة، بسبب الأحداث الجارية، بين دولة فلسطين وإسرائيل.

 

وأعلنت سيلينا جوميز، اعتزالها السوشيال ميديا، عبر ستوري، نشرتها في حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، كتبت فيها قائلة: "أنا سآخذ استراحة، وأحذف حسابي على انستجرام.. أنا انتهيت... أنا لا أؤيد أيًّا مما يحدث".

يذكر أن حساب سيلينا جوميز، علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، هو أكبر حساب لـ امرأة، على الموقع، من حيث عدد المتابعين، فسيلينا جوميز، يتابعها ٤٣٠ مليون شخص حول العالم.

سيلينا جوميز عن أحداث فلسطين وإسرائيل: أتمنى أن أتمكن من تغيير العالم 

علقت النجمة الشابة، سيلينا جوميز على الأحداث الجارية بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، معبرة عن حزنها الشديد على كل من يقتل. 

وكتبت سيلينا جوميز، عبر خاصية الإستوري، في حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”،" كنت في استراحة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كسرة قلبي، علي كل ما آره من عنف، ورعب، وكره في العالم، أنا آسفة إذا كانت كلماتي لن تكون كافية للجميع، أنا لا أستطيع الوقوف بجانب الأبرياء الذين يتعرضون للأذى، وهذا ما يجعلني مريضة... أتمنى أن أتمكن من تغيير العالم.. لكن المنشور لن يفعل ذلك..علينا أن نحمي الجميع، وخاصة الأطفال، وأن نوقف العنف إلى الأبد".

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