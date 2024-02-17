مفاجآت في التحقيق مع شخصين أجبروا كهربائي على ارتداء ملابس مخلة بالجيزة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق مع سائق وفرد أمن لقيامهم باختطاف كهربائي وتجريده من ملابسه وتصويره بملابس مخلة بمنطقة منشأة القناطر.

وكشفت التحقيقات تغيب ابنة المتهم الأول - سائق - البالغة من العمر 16 عاما تغيبت عن منزلها لمدة يومين ثم عادت من جديد، وعندما سألها والدها قالت إنها كانت برفقة الكهربائي في الإسكندرية أثناء فترة غيابها، فخطط والدها للانتقام منه.

وأفادت التحقيقات أن المتهم اتفق مع صديقه فرد الأمن، وقاموا باختطاف الكهربائي واحتجازه بمنزلهما، ثم إجباره على خلع ملابسه بالكامل، وارتداء ملابس مخلة، وقاموا بتصويره مقطع فيديو أثناء ذلك لتأديبه والانتقام منه.

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وكشف المتهم الأول في اقواله أن ابنته البالغة من العمر 16 عاما، تغيبت عن المنزل لمدة 3 أيام ثم عادت مرة أخرى وبسؤالها قررت بأنها كانت برفقة كهربائي “ المجني عليه” بمنطقة العجمي في الإسكندرية، فقام باستدراج المجني عليه بمساعدة فرد الأمن، وأجبروه على خلع ملابسه، ثم أجبروه على ارتداء ملابس نسائية مخلة، وقاموا بتصويره مقطع فيديو لتأديبه والإنتقام منه.

تفاصيل خطف كهربائي الجيزة وتصويره



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة منشأة القناطر تضمن ورود بلاغا من كهربائي عشريني أفاد فيه بتضرره من سائق وفرد أمن قاموا باحتجازه وخطفه بمسكنهما وأجبروه على خلع ملابسه بالكامل، ثم أجبروه على ارتداء ملابس مخلة لتصويره بمقطع فيديو، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.