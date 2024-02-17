الدوري الإنجليزي، استون فيلا يفوز علي فولهام 2\1

الدوري الإنجليزي، فاز فريق أستون فيلا علي نظيره فولهام بهدفين مقابل هدف، في مباراة الفريقين التي أقيمت ضمن الجولة الـ25 على ملعب كرافن كوتيدج بالدوري الإنجليزي

أهداف مباراة أستون فيلا وفولهام

أحرز ثنائية أستون فيلا اولي واتكينس في الدقيقتين 23 و56 وأحرز هدف فولهام رودريجو مونيز في الدقيقة 63

ترتيب أستون فيلا وفولهام بالدوري الإنجليزي

يحتل فولهام حاليًا المركز 12 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة

بينما يحتل أستون فيلا المركز الرابع في جدول الدوري الانجليزي برصيد 49

تشكيل أستون فيلا أمام فولهام



وكان أستون فيلا قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

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حارس مرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: أليكس مورينو, باو توريس, كليمنت لونجليه, ماتي كاش.

خط الوسط: دوجلاس, جون مكجين, جاكوب رمزي, يوري تيليمانس

الهجوم: ليون بايلي, أولي واتكينز.

تشكيل فولهام أمام أستون فيلا

بينما بدأ فولهام المباراة بالتشكيل التالي:

حارس مرمى: بيرنارد لينو.

خط الدفاع: أنتوني روبنسون, تيم ريم, عيسى ديوب, تيموتي كاستاني.

خط الوسط:توم كيرني, جواو بالينيا, أندرياس بيريرا, بوبي ريد

الهجوم: ويليان, رودريغو مونيز.



يتمتع أستون فيلا بتفوق طفيف على فولهام وقد فاز في 27 من أصل 75 مباراة لعبها الفريقان، مقابل 26 انتصارًا لفولهام.

فاز أستون فيلا بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكنه خسر هذه المباراة بالضبط بنتيجة 3-0 الموسم الماضي.

كما فاز فولهام بستة من مبارياته التسع على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل ثلاثة أهداف على الأقل في خمس من هذه المباريات.

فاز أستون فيلا بمبارياته التسع الأخيرة ضد فرق من لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز وتغلب على فولهام مرتين خلال هذه الفترة.

بينما أظهر أستون فيلا تحسنًا ملحوظًا تحت قيادة أوناي إيمري، لكنه لم يكن في أفضل حالاته خلال الشهر الماضي.