الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على بيرنلي بهدفين في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تقدم أرسنال على بيرنلي بهدفين دون رد في الشوط الأول من مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف أرسنال الأول لاعب الوسط النرويجي مارتن أوديجارد قبل أن يسجل ساكا ثاني الأهداف من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

GOAL!!!



Bukayo Saka nonchalantly slots home after Leandro Trossard won a penalty!



2-0 Arsenal.#beINPL pic.twitter.com/ZoGFl8zCSm — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 17, 2024

خليفة كلوب يسخر من تدريب ليفربول

في سياق آخر، أهان أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام، نادي ليفربول بعد سؤاله عن خلافة يورجن كلوب في تدريب ليفربول.

ويعد المدرب الأسترالي، إلى جانب الإسباني تشابي ألونسو، من المرشحين لخلافة يورجن كلوب في أنفيلد عندما يغادره الألماني في نهاية الموسم.

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وقال بوستيكوجلو في مؤتمر صحفي: "قد أكون في قائمة المرشحين، لكنني لا أريد التحدث عن ذلك لأنه ليس شيئًا سأفكر فيه أو سيكون إحدى أولويات حياتي أو مهنتي في الوقت الحالي".

وأضاف: "لقد بدأتُ هنا للتو. لقد قضيتُ سبعة أشهر فقط، وهذا يقول كل شيء".

ووصل بوستيكوجلو إلى توتنهام في الصيف الماضي ويحتل "السبيرز" المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 5 نقاط عن المركز الثالث ونقطة واحدة عن أستون فيلا، صاحب المركز الخامس.

واستطرد: "لا يزال أمامنا طريق طويل فيما يتعلق بكرة القدم التي نريد لعبها، والفريق الذي نريد أن نكون عليه، والتشكيلة التي نريد امتلاكها. لقد حظينا بسوقين إيجابيين، وموسم يسير بشكل جيد، لكن لا يزال هناك المزيد".

عندما سُئل عن وجود شكوك حول استمراره في الموسم القادم، لم يقدم بوستيكوجلو إجابة واضحة.

وقال: "هذا هو ما أتحدث عنه، هذه هي مشكلة كونك مدربًا، عندما لا تسير الأمور على ما يرام، يسألوننا ما إذا كنا سنستمر".

وأتم: "عندما تسير الأمور بشكل جيد، يسألونك أيضا، الواقع هو أن معظم الأمور خارجة عن نطاق سيطرتنا، لا أشعر بالقلق بشأن ذلك أبدا".

وارتبط ليفربول، بالعديد من الأسماء لخلافة يورجن كلوب، منها تشابي ألونسو المدير الفني لنادي باير ليفركوزن، وانضم لتلك القائمة مؤخرًا، أنجي بوستيكوجلو مدرب نادي توتنهام.

وأمس كشف استطلاع رأي نشرته سكاي سبورتس عن المدرب الذي يفضل أغلب جمهور ليفربول أن يتولى تدريب الفريق خلفًا للألماني يورجن كلوب، الذي أعلن رحيله عن قيادة "الريدز" بنهاية الموسم الحالي.

ويفضل 63% من مشجعي ليفربول الذين شاركوا في الاستفتاء وفقًا لما ذكرته سكاي سبورتس أن يتم التعاقد مع تشابي ألونسو، نجم الفريق السابق ومدرب باير ليفركوزن الحالي، وذلك بعد الأداء المذهل الذي يقدمه الفريق الألماني تحت قيادته.