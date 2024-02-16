محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب أفريقيا باتخاذ مزيد من الإجراءات حول غزة

كشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن محكمة العدل الدولية رفضت طلب جنوب أفريقيا اتخاذ مزيد من الإجراءات حول غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها، في الطلب المستعجل المقدم من جنوب إفريقيا بشأن الوضع في رفح.



محكمة العدل الدولية تأخذ قرارا في دعوى جنوب إفريقيا



وجاء في قرار محكمة العدل الدولية: “إن التطورات خاصة في رفح من شأنها أن تزيد بشدة ما يعتبر كابوسا إنسانيا له عواقب لا توصف. وتبدأ المحكم يوم الاثنين المقبل جلسات الاستماع بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.

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التحقيق مع إسرائيل في محكمة العدل الدولية



ويأتي ذلك في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، واتهمتها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.



وأصدرت محكمة العدل الدولية حكما طالب إسرائيل بضمان عدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية واستهداف المدنيين خلال عملياتها العسكرية في غزة. وأمهلت المحكمة آنذاك إسرائيل مهلة لتقديم دليل على أنها التزمت بقرارها وقلصت الخسائر في صفوف المدنيين العزل في قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، تقدمت دولة جنوب أفريقيا، بطلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية، بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية.وجاء ذلك الإعلان تزامنا مع بدء اجتماع القاهرة بشأن التهدئة في قطاع غزة.



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