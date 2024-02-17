السبت 17 فبراير 2024
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر: أمطار متوسطة على هذه المناطق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري ومدن القناة بنسبة حدوث 30%على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة من شبورة مائية صباحية كثيفة غدا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية من الساعة الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.
 

حالة الطقس غدا الأحد 18-2-2024 في الإسماعيلية

حالة الطقس اليوم السبت 17- 02 - 2024 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تحسن تدريجى في الأحوال الجوية بدءا من الغد، كاشفة عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد ودافئا على جنوب الصعيد.


مائل للبرودة على السواحل الغربية ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

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كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على سيناء، شديد البرودة ليلا.

وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة فى المدن الجديدة حيث تسجل أقل من المتوقعة فى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 8 :9 درجات مئوية.


درجة الحرارة غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11

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