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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم السبت 17- 02 - 2024 فى مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

تبدأ الأحوال الجوية فى الاستقرار بدءا من اليوم، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس  مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

 

مائل للدفء، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 17-2-2024 في مصر

حالة الطقس غدا السبت 17-2-2024 في الإسماعيلية


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافىء  نهارا على سيناء، شديد البرودة ليلا.

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وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة فى المدن الجديدة، حيث تسجل أقل من المتوقعة فى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 8:9 درجات مئوية.


درجة الحرارة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:09

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