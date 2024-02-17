السبت 17 فبراير 2024
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حوادث

شقيق مريم مجدي ضحية حادث سويسرا يكشف مفاجأة صادمة عن مصير بناتها

مريم مجدي ضحية البحث
مريم مجدي ضحية البحث عن بناتها في سويسرا، فيتو

مريم مجدي، قال أحمد مجدي، شقيق مريم ضحية البحث عن بناتها في سويسرا: "القانون السويسري ينص على إيداع بناتها في دور رعاية أو التبني".

مصير بنات مريم مجدي

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: "مريم مجدي لها ابنتان الأولى 7 سنين والتانية 5 سنين، وطبقا للقانون السويسري بعد وفاة الأم البنتين يذهبون إما إلى دار الرعاية أو ينتظرون طابور التبني".

ولفت: "بنات مريم مجدي عاشوا عمرهم هنا ودخلوا مدرسة هنا في مصر، ولكن طبقا للقانون السويسري يا إما يتحطوا في ملجأ يا إما حد يتبناهم، ولكن إحنا بنحاول في كل الاتجاهات إن حد مننا يسافر ويرجع البنات في أسرع وقت وإحنا محتاجين الكل يساعدنا إن بنات أختي يرجعولنا".

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تطرف وتشدد زوج مريم مجدي

وأكد: "بنات مريم أختي حاليا في مركز رعاية، وأنا متأكد إن زوجها هو اللي قتلها بنسبة مليون في المائة، والدليل على إنه اللي قتلها إنها بعد ما خلعت النقاب اعتبرها مبقتش تصلح تكون أم لبناته، وسافر بالبنات بدون أمهم وهي اضطرت تروح تبحث عنهم، وزوجها أصبح متطرف ومتشدد مع الوقت وكان يمنعها تتكلم مع أي حد".

احتجاز المتهم بقتل مريم مجدي

وأضاف: "زوج أختي حاليا رهن الاحتجاز، والشرطة السويسرية بموجب القانون متقدرش تلقي القبض عليه، لحين صدور مذكرة اعتقال رسمية من سلطات التحقيق، ومحامية مريم من المنظمات الحقوقية تتابع القضية".

جنازة شعبية لجثمان مريم مجدي ضحية البحث عن بناتها في سويسرا بمسقط رأسها

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

وشيع أهالي شربين في محافظة الدقهلية جثمان مريم مجدي ضحية البحث عن بناتها في سويسرا من مسجد الرحمة إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة.

وتعالى البكاء والهتاف المدعوم بالزغاريد لوداع مريم لمثواها الأخير.

ووصل أمس، جثمان مريم مجدي، ضحية القتل على يد زوجها في سويسرا، إلى مسجد الرحمة بمسقط رأسها بمدينة شربين، بمحافظة الدقهلية.  

وكانت حالة من الحزن قد سادت محافظة الدقهلية، بعد العثور على جثمان مريم مجدي ابنة مركز شربين، مقتولة في إحدى البحيرات بدولة سويسرا، وذلك بعد تغيبها لمدة عشرة أيام، حيث كانت في مهمة لاستعادة ابنتيها اللتين تم اختطافهما من قبل زوجها السابق، ويحمل الجنسية السويسرية.

وطالب محمد مجدي، شقيق مريم، فى تصريحات سابقة لـ “فيتو” بحق أخته ضحية الغدر، مضيفا: "عايزين حق أختي، أختي اتقتلت غدر، سافرت تجيب بناتها اللي اتخطفوا.. اتغدر بها".

 

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