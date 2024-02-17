الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية كثيفة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية من الساعة الرابعة فجر الأحد وحتى التاسعة صباحا، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تحسن تدريجى للأحوال الجوية بدءا من الغد، كاشفة عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد ودافئ على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

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كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافىء نهارا على سيناء،شديد البرودة ليلا.

وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية وتنشط الرياح مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة فى المدن الجديدة حيث تسجل أقل من المتوقعة فى القاهرة الكبرى بقيم تترواح من 8:9 درجات مئوية.



درجة الحرارة غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11