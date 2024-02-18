بعد خط محرم بك الحمام، تشغيل خدمة جديدة بقطارات "تحيا مصر" على خطي "منوف كفر الزيات"

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 18/2/2024، تشغيل قطاري 856 / 861 بين محطتي منوف / كفر الزيات والعكس بعربات “تحيا مصر” كخدمة جديدة لركاب خط منوف / كفر الزيات.



يقوم قطار 856 من محطة كفر الزيات الساعة 5.25 مساءً ويصل محطة منوف الساعة 6.55 مساءً.



وقطار 861 يقوم من محطة منوف الساعة 8.05 مساءً ويصل إلى محطة كفر الزيات الساعة 9.35 مساءً.



وتؤكد الهيئة أنها لا تدخر أي جهد لتقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب.

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وأمس السبت أعلنت هيئة سكك حديد مصر، بدء تشغيل خدمة جديدة بعربات "تحيا مصر" ما بين محرم بك/ الحمام والعكس خط الإسكندرية/ مطروح.

جاء بيان القطارات كالتالي:

- قطار 4224 محرم بك/ الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 04:20 صباحًا يصل محطة الحمام الساعة 06:00 صباحًا.

- قطار 4226 محرم بك/ الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 08:15 صباحًا يصل محطة الحمام الساعة 09:55 صباحًا.

- قطار 4228 محرم بك/ الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 01:10 مساءً يصل محطة الحمام الساعة 02:50 مساءً.

- قطار 4230 محرم بك/ الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 04:10 مساءً يصل محطة الحمام الساعة 05:50 مساءً.

- قطار 4225 الحمام/ محرم بك حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 04:50 صباحًا يصل محطة محرم بك الساعة 06:30 صباحًا.

- قطار 4227 الحمام/ محرم بك حيث يقوم من محطة الحمام لساعة 07:15 صباحًا يصل محطة محرم بك الساعة 08:55 صباحًا.

- قطار 4229 الحمام/ محرم بك حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 01:40 مساءً يصل محطة محرم بك الساعة 03:25 مساءً.

- قطار 4231 الحمام/ محرم بك حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 04:40 مساءً يصل محطة محرم بك الساعة 06:25 مساءً.