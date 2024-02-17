خسرت مباراة واحدة.. أول تعليق من فيتوريا بعد إقالته من تدريب المنتخب

علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على إقالته من تدريب الفراعنة بعد الخروج من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.

وكتب روي فيتوريا عبر حسابه الرسمي على انستجرام:" بقرار من الاتحاد المصري، انتهت مسيرتي كمدرب للمنتخب الوطني المصري، والآن بعد مرور أيام قليلة على الإعلان الرسمي، وبعد فترة من التفكير، أستطيع أن أقول إنني أغادر بعد 19 شهرًا، و18 مباراة، بخسارة واحدة فقط، وبترشيح لأفضل مدرب منتخب في العالم.

وأضاف:" ماذا تعني هذه الأرقام؟ وهذا يعني أننا كرسنا أنفسنا لبناء أساس متين لحاضر ومستقبل كرة القدم المصرية، ونواجه العديد من التحديات بإصرار وتركيز لا يتزعزع على التميز، كان الهدف من العقد الذي وقعته لمدة أربع سنوات، كما كان معروفًا علنًا، هو وضع الأساس لإعداد وتجديد الفريق لكأس العالم 2026، ولكن نحن في بداية عام 2024.

وأشار:"وصلت في وقت مليء بالتحديات، بهدف تغيير وضع المنتخب الوطني، الغائب عن كأس العالم الأخيرة وفي المركز الأخير من التأهل لكأس الأمم الأفريقية، مؤهلاتنا والنتائج اللاحقة هي شهادة على القدرة على التغلب على التحديات وجودة العمل الذي تم تطويره.

وواصل:" من الواضح أننا لم نكن راضين عن الإقصاء بركلات الترجيح في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة. ولكننا نعرف الشدائد التي واجهناها، والتي قد أتحدث عنها لاحقًا.

وقال البرتغالي:" أشكر فريقي الفني والموظفين، وخاصة اللاعبين، الذين كان التزامهم وشغفهم ضروريا، وإلى جماهير وشعب مصر، أتوجه بالشكر العميق على الدعم المستمر، لقد أثرتني هذه التجربة على المستوى المهني والشخصي، وجعلتني مقتنعًا، كما قلت دائمًا، بأن مستقبل كرة القدم المصرية يمكن أن يكون واعدًا، إذا رغب الجميع في ذلك.

وأتم حديثه قائلا:" شكرا مصر على هذه الرحلة التي لا تنسى.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، أعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي فشل في تحقيق نتائج مرضية للجماهير المصرية في بطولة أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

ومن ناحية أخرى قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن ضمانة استمراره في منتخب مصر مرتبطة فقط بتحقيق النجاح.

وتابع حسام حسن خلال مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن: "أنا جاي أخدم منتخب مصر، ومسألة استمراري أو رحيلي هي بيد المولى عز وجل".

حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي فشل في تحقيق نتائج مرضية للجماهير المصرية في بطولة أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

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وينتظر حسام حسن مهمة شاقة مع منتخب مصر الوطني خلال العام الحالي 2024.

تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، فيتو

التشكيل الكامل للجهاز الفني لمنتخب مصر

استقر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب وجاء كالتالي:

طارق سليمان: مدرب عام

محمد عبد الواحد: مدرب

سعفان الصغير: مدرب حراس

مانويل باريونوفو: مدرب أحمال "برازيلي "

وليد بدر: مدير إداري

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري

مواجهة محتملة أمام ثالث العالم

أول الاختبارات التي يخوضها منتخب مصر تحت قيادة مديره الفني الجديد حسام حسن، هو المشاركة في الدورة الودية الدولية في الإمارات بمشاركة منتخبات كرواتيا ثالث بطولة كأس العالم الأخيرة، إلى جانب منتخبي تونس ونيوزيلندا.

أول اختبار رسمي لحسام حسن

أما أول الاختبارات الرسمية للعميد حسام حسن، فسيكون في الأجندة الدولية للفيفا في شهر يونيو، حيث يخوض منتخب مصر مواجهتين حاسمتين في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو.

منتخب مصر، فيتو

تصريحات جمال علام

وقال جمال علام رئيس اتحاد الكرة: "اختيار الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر تم بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة".

تصحيح مسار المنتخب

وأضاف رئيس اتحاد الكرة، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة: "حسام حسن الأنسب لقيادة المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، وتوافقنا مع وزير الرياضة على ضرورة وجود مدرب وطني لقيادة منتخبنا".

وتابع: "الدولة تدعم المنتخبات الوطنية بشكل كامل وفي مقدمتهم المنتخب الوطني الأول".

اجتماعات وزير الرياضة

ولفت: كان هناك اجتماعات مع وزير الرياضة بعد إخفاق المنتخب ببطولة الأمم الأفريقية والمناقشات كانت ترجح كفة دعم وجود مدرب وطني لقيادة المنتخب الوطني لتصحيح المسار.

وأكد: "تحدثنا مع الكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن، على أن المرحلة المقبلة تتطلب إعدادا مختلفا، وسيكون هناك لقاءات جديدة بدءًا من الغد من أجل وجود إعداد أفضل لتصحيح مسار المنتخب، وسيكون هناك اهتمام كبير وسندعم وسنساعد حسام حسن سواء كانت دعما ماليا أو توفير المعسكرات التي يريدها".