أتلتيكو مدريد يكتسح لاس بالماس بخمسة أهداف في الليجا

فاز أتلتيكو مدريد على لاس بالماس بخمسة أهداف دون رد في إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”.

وسجل ماركوس يورينتي وأنخيل كوريا هدفين لكل منهما فيما سجل ديباي هدفا.

وأراح المدرب دييجو سيميوني لاعبين أساسيين قبل مواجهة إنتر ميلان في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم أتلتيكو مدريد للمركز الثالث برصيد 51 نقطة متساويًا مع برشلونة الذي سيواجه سيلتا فيجو بقيادة رافائيل بنيتيز في وقت لاحق اليوم السبت.

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ويتأخر أتليتيكو بخمس نقاط عن صاحب المركز الثاني جيرونا و10 نقاط عن المتصدر ريال مدريد ولكل منهما مباراة مؤجلة.

توخيل يعرض نفسه لتدريب برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، أن الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، عرض نفسه على إدارة برشلونة لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأعلن تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، رحيله عن تدريب الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن توخيل يمر بأوقات عصيبة مع بايرن ميونخ، بعدما ودع كأس ألمانيا، وخسر بثلاثية نظيفة أمام منافسه المباشر على لقب البوندسليجا باير ليفركوزن.

وطرحت بعض التقارير الصحفية اسم البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما السابق، لتولي المسؤولية بدلًا من توخيل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، إلى أن توخيل يعلم جيدًا أن برشلونة يبحث عن مدرب جديد، وأن خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني معجب بالمدرسة الألمانية، وأنه (توخيل) كان خيارًا أول للابورتا عندما أراد بديل لرونالد كومان في صيف 2021.

وأكدت أن محيط توخيل تحرك الآن وعرض خيار التعاقد مع المدرب الألماني على إدارة برشلونة، معتمدًا على تجاربه الناجحة سواء في باريس سان جيرمان أو في تشيلسي.