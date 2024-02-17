السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أتلتيكو مدريد يكتسح لاس بالماس بخمسة أهداف في الليجا

أتلتيكو مدريد, فيتو
أتلتيكو مدريد, فيتو

فاز أتلتيكو مدريد على لاس بالماس بخمسة أهداف دون رد في إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”.

وسجل ماركوس يورينتي وأنخيل كوريا هدفين لكل منهما فيما سجل ديباي هدفا.

وأراح المدرب دييجو سيميوني لاعبين أساسيين قبل مواجهة إنتر ميلان في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم أتلتيكو مدريد للمركز الثالث برصيد 51 نقطة متساويًا مع برشلونة الذي سيواجه سيلتا فيجو بقيادة رافائيل بنيتيز في وقت لاحق اليوم السبت.

Advertisements

ويتأخر أتليتيكو بخمس نقاط عن صاحب المركز الثاني جيرونا و10 نقاط عن المتصدر ريال مدريد ولكل منهما مباراة مؤجلة.

توخيل يعرض نفسه لتدريب برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، أن الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، عرض نفسه على إدارة برشلونة لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأعلن تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، رحيله عن تدريب الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن توخيل يمر بأوقات عصيبة مع بايرن ميونخ، بعدما ودع كأس ألمانيا، وخسر بثلاثية نظيفة أمام منافسه المباشر على لقب البوندسليجا باير ليفركوزن.

وطرحت بعض التقارير الصحفية اسم البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما السابق، لتولي المسؤولية بدلًا من توخيل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، إلى أن توخيل يعلم جيدًا أن برشلونة يبحث عن مدرب جديد، وأن خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني معجب بالمدرسة الألمانية، وأنه (توخيل) كان خيارًا أول للابورتا عندما أراد بديل لرونالد كومان في صيف 2021.

وأكدت أن محيط توخيل تحرك الآن وعرض خيار التعاقد مع المدرب الألماني على إدارة برشلونة، معتمدًا على تجاربه الناجحة سواء في باريس سان جيرمان أو في تشيلسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دوري ابطال اوروبا الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد أنخيل كوريا ماركوس يورينتي

مواد متعلقة

الملك يواصل التألق، إنجاز جديد لمحمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يعود للتهديف، الفرعون المصري يقود ليفربول للفوز على برينتفورد 4 - 1

الوحدة يتعادل مع الطائي في الدوري السعودي

فينيسيوس يفوز بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد

تشافي يتحدث عن ضم مبابي وسقوط ريال مدريد في الليجا

مؤمن سليمان يستقيل من تدريب الاتحاد الليبي

إنريكي يعلق على قرار مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان

كلوب يحصد جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال شهر يناير

الأكثر قراءة

زحام ومشاجرات أمام أبواب معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة والعارضون يمتنعون عن البيع (فيديو)

أغرب جريمة في 2024، قصة إيهاب أشرف طالب الدقهلية المقتول.. العثور على نصف الجثة واختفاء الجزء الآخر.. والأمن يتوصل لـ تفاصيل مهمة

مصدر أمني يكشف قرارا جديدا بإيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد

رئيس الشرقية للدخان: رفعنا الأسعار بعد وصول طن أعقاب السجائر لـ12 ألف دولار (فيديو)

وزير الخارجية السعودي يرد على موقف الرياض من تطبيع العلاقات مع إسرائيل

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

شقيق مريم مجدي ضحية حادث سويسرا يكشف مفاجأة صادمة عن مصير بناتها

إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 18-2-2024 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 18-2-2024 أبراج الميزان والعقرب والقوس

العثور على جيتار فقده بول مكارتني قبل 50 عامًا

تجار المخدرات المغاربة يوقفون بيع الحشيش إلى إسرائيل تضامنا مع غزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تقترب من 4 ملايين جنيه.. أسعار سيارات كيا فى مصر بعد الزيادات الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الإسلام ساند المرأة وميزها وأعطاها جميع حقوقها

تفسير حلم الكسب الحرام في المنام وعلاقته بحدوث خلافات عائلية كبيرة

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية