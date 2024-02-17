السبت 17 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

حماقي عن حفله الأخير في الرياض: ليلة على أكمل وجه

حفل حماقي في الرياض،
حفل حماقي في الرياض، فيتو

نشر الفنان محمد حماقي صورا جديدة من حفله الذي أحياه أول أمس الخميس في العاصمة السعودية الرياض.

وعلق حماقي على الصور في تدوينة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: ليلة أخرى في الرياض تمت على أكمل وجه.

 

من ناحية أخرى، كان طرح محمد حماقي مؤخرا  أغنيته الجديدة “ايه السعادة دى” وتعتبر هذه الأغنية السادسة لمحمد حماقي خلال هذا الموسم بعد طرحه دلعنا كتير وده قلبي ده ولمون نعناع ومش كفاية فراق وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الاصطناعي.

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 وتصدر كليب “حبيت المقابلة” لـ محمد حماقي تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب إطلاقه بساعات قليلة على قنواته وصفحاته الرسمية على "السوشيال ميديا".

 

أغنية حبيت المقابلة

 

"حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع توما  وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الارتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و"كريتيف" يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر.

 

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