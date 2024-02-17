السبت 17 فبراير 2024
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أخبار مصر

كيفية تسجيل الدخول على شبكة الإنترنت الخاصة بالطائرة

المسافرون في المطار،
المسافرون في المطار، فيتو

تتيح شركة مصر للطيران خدمة الإنترنت للمسافرين على متن الطائرة، وفقا لشروط معينة.

كيفية تسجيل الدخول على شبكة الإنترنت الخاصة بالطائرة

بعد الوصول إلى ارتفاع 10000 قدم، للاتصال بشبكة WI FI، ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات الثلاث البسيطة:

1- تفعيل خدمة WI-FI على الهواتف المحمولة الخاصة بك.

2- اختر الشبكة "EGYPTAIR".

3- افتح متصفح الإنترنت، وادخل www.wifi-pax.egyptair.com للاختيار من بين باقات الإنترنت المتاحة، التي تبدأ من 6 دولارات لكل 60 ميجا وحتى 20 دولارًا لكل 240 ميجا &.
لتدفق 25 لكل 300 ميجا (مناسب للمراسلة والتصفح وبث مقاطع الفيديو).

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- تتوفر خدمات بث الفيديو / الصوت فقط على A220-300:

1- الاتصال بشبكة "مصر للطيران واي فاي".

2- بعد تفعيل خدمة الواي فاي يجب على العملاء الدخول إلى الموقع.

3- انقر فوق علامة التبويب الترفيه، وانتقل إلى خيار الوسائط المفضل لديك.

وفي سياق آخر، ​​​تسعى شركات الطيران دائما إلى العمل على راحة المسافر على متن رحلاتها، بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي تجعل الراكب محل اهتمامه أثناء سفره لما لمسه من خدمات وعروض، وتتنافس شركات الطيران فيما بينها لكسب عملاء جدد بما يزيد عدد المسافرين على متن رحلات الشركة من خلال عدة طرق مختلفة.

وفي ضوء التقرير التالي تعرض "فيتو" أبرز الطرق التي تلجأ إليها شركات الطيران لجذب المسافرين إليها:

الخدمات المقدمة للمسافرين على الطائرة 

مستوى الخدمات التي تقدمها شركة الطيران للمسافر، تمثل نسبة كبيرة من الحصول على رضاء المسافر، وتتمثل الخدمات المقدمة في التسهيلات التي يحصل عليها الراكب منذ دخوله المطار وحتى الصعود على متن الطائرة، والوجبات المقدمة والمساعدات الخاصة لكبار السن، ومستوى الخدمات المقدمة على الطائرة، والإجراءات المتبعة في حال تأخر حقائب السفر أو فقدانها بالمطار، فضلا عن الخدمات الأخرى كاستخدام الإنترنت على الطائرة وشاشات العرض، وكل ما يتعلق براحة المسافر.

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أساليب وطرق تلجأ إليها شركات الطيران لجذب المسافرين

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