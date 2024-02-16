الجمعة 16 فبراير 2024
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أخبار مصر

أساليب وطرق تلجأ إليها شركات الطيران لجذب المسافرين

المسافرين في المطار،فيتو
المسافرين في المطار،فيتو

عروض شركات الطيران، ​​​تسعى شركات الطيران دائمًا إلى العمل على راحة المسافر على متن رحلاتها، بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي تجعل الراكب محل اهتمام أثناء سفره لما لمسه من خدمات وعروض، وتتنافس شركات الطيران فيما بينها لكسب عملاء جدد بما يزيد عدد المسافرين على متن رحلات الشركة من خلال عدة طرق مختلفة.

 

وفي ضوء التقرير التالي تعرض "فيتو" أبرز الطرق التي تلجأ إليها شركات الطيران لجذب المسافرين إليها:

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الخدمات المقدمة للمسافرين على الطائرة 

مستوى الخدمات التي تقدمها شركة الطيران للمسافر، تمثل نسبة كبيرة من الحصول على رضاء المسافر، وتتمثل الخدمات المقدمة في التسهيلات التي يحصل عليها الراكب منذ دخوله المطار وحتى الصعود على متن الطائرة، والوجبات المقدمة والمساعدات الخاصة لكبار السن، ومستوى الخدمات المقدمة على الطائرة، والإجراءات المتبعة في حال تأخر حقائب السفر أو فقدانها بالمطار، فضلا عن الخدمات الأخرى كاستخدام الإنترنت على الطائرة وشاشات العرض، وكل ما يتعلق براحة المسافر.

 

العروض الخاصة لشركات الطيران 

تتنافس شركات الطيران فيما بينها لكسب ثقة العميل وراحته، من خلال تقديم أسعار مميزة للعملاء على متن رحلاتها مما يزيد من فرصتها في جذب العديد من المسافرين، مقارنة بشركات الطيران الأخرى، فالمسافر دائما ما يبحث عن التخفيضات، لذا تطرح شركات الطيران وخاصة الشركات الكبرى خصومات تصل إلى 40% من قيمة التذكرة.

 

الوزن الزائد 

من الأشياء التي تمثل فرق بالنسبة للراكب أثناء السفر، الوزن المسموح به على متن الطائرة، فكلما كان الوزن الذي تتيحه الشركة للمسافر أكبر كلما كان الطلب أكثر، فالشركة التي تسمح وزن 30 كجم، لن تقارن بالشركة التي تسمح بوزن يصل إلى 50 كجم، وبالتالي فوزن الحقائب يمثل عنصر هام من عناصر جذب المسافرين للسفر على متن طائراتها.

 

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