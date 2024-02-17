السبت 17 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

طرح البوستر التشويقي الأول لمسلسل محارب بطولة حسن الرداد

بوستر مسلسل محارب،
بوستر مسلسل محارب، فيتو

مسلسلات رمضان 2024، طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، البوستر التشويقي الأول لمسلسل "محارب" بطولة النجم حسن الرداد، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2024. 

قصة مسلسل محارب 

ومسلسل محارب دراما اجتماعية تشويقية مكونة من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

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أبطال مسلسل محارب 

المسلسل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعى، نرمين الفقي، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل. 

16 فنانا يشاركون حسن الرداد في مسلسل "محارب"

نيرمين الفقي تستعرض مشاهد من كواليس مسلسل محارب

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قصة مسلسل محارب أبطال مسلسل محارب مسلسل محارب حسن الرداد مسلسلات رمضان 2024 الفنان حسن الرداد

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16 فنانا يشاركون حسن الرداد في مسلسل "محارب"

نيرمين الفقي تستعرض مشاهد من كواليس مسلسل محارب

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