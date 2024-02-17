جناح وزارة الآثار المشارك في المعرض السياحي الدولي بالهند يفوز بجائزة أفضل تصميم

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي OTM الذي أقيم بمدينة مومباى بدولة الهند، وشارك به عدد كبير من دول العالم.

المعرض السياحي الدولي بالهند

وتأتي مشاركة الوزارة في فعاليات هذا المعرض في إطار خطتها لتنويع الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر وفتح أسواق سياحية جديدة ولا سيما في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر ودول شرق آسيا ومن بينها دولة الهند.

وشهد الجناح المصرى المشارك بالمعرض إقبالًا كبيرًا هذا العام وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب الشركات الهندية بالمقصد السياحي المصرى، كما فاز الجناح المصري بجائزة أفضل تصميم وذلك ضمن فعالية توزيع الجوائز التى نظمتها إدارة المعرض.

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وافتتح الجناح المصري السفير وائل حامد سفير مصر في نيودلهي، بحضور السفيرة نجلاء الظواهري، والسفير أحمد صبري قنصل مصر العام فى الهند، وإسماعيل عامر مسئول السوق الهندى بمكتب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وممثلين عن شركة مصر للطيران، وعدد من شركات السياحة والفنادق المصرية، بالإضافة إلى وفد من اتحاد شركات السياحة الهندية TAAI برئاسة Jyoti Mayal رئيس الاتحاد.

ومن جانبه، أكد عمرو القاضى الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى على أن المشاركة في هذا المعرض تأتى فى إطار جهود مصر لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع دولة الهند فى جميع المجالات ولاسيما السياحة، كما أنها تمثل نقطة انطلاق للمزيد من الفعاليات والأنشطة الترويجية الجارى الإعداد لها خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين فى المجال السياحى بما يضمن حصول مصر على نصيب عادل من حركة السياحة الهندية الدولية التى تزيد على ٢٦ مليون سائح سنويا.

الترويج السياحي لمصر في الهند

وخلال المشاركة في المعرض، عقد السفير وائل حامد، والسفيرة نجلاء الظواهري، والسيد إسماعيل عامر عدة اجتماعات مهنية مع مسئولي اتحاد شركات السياحة الهندية وكبرى الشركات السياحية الهندية.

وخلال هذه الاجتماعات تم إلقاء الضوء على أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، والتطور الذي تشهده البنية التحتية ولا سيما في المقاصد السياحية المصرية، كما تم الحديث عن المنتجات والمقومات السياحية المتنوعة التي يذخر بها المقصد السياحي المصري.

كما تم التأكيد على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والهند والاهتمام لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الهندي ولاسيما في ظل وجود رحلات طيران مباشرة بين مصر والهند.

وخلال هذا الاجتماع تم الاستمتاع إلى آراء مقترحات الجانب الهندى لتنشيط الحركة السياحية الوافدة من الهند إلى مصر خلال الفترة القادمة ولاسيما المهتمين بأنماط سياحة الزفاف وسياحة الحوافز.

كما تم المشاركة فى عدد من الفعاليات والجلسات الحوارية والتي من بينها فعالية " Cine Locales" حيث تم تقديم عرض تقديمى تم خلاله استعراض مقومات مصر لجذب شركات الإنتاج السنيمائي بالسوق الهندي لتصوير أفلامها في مصر، وورشة عمل عن سياحة الحوافز والمؤتمرات، بالإضافة إلى عقد عدة لقاءات إعلامية.

تجدر الإشارة إلى أن الجناح المشارك في المعرض تم تصميمه على الطراز الفرعوني بلمحة عصرية، بمساحة بلغت 100 متر مربع، ويضم شاشات لعرض الأفلام الترويجية عن الأنماط والمنتجات والمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري بالإضافة إلى فتارين لعرض عدد من المستنسخات الأثرية للترويج للحضارة المصرية العريقة ومنتج السياحة الثقافية، ويضم الجناح عارضين يمثلون عددًا من الشركات والفنادق المصرية.