السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

جناح وزارة الآثار المشارك في المعرض السياحي الدولي بالهند يفوز بجائزة أفضل تصميم

مشاركة وزارة السياحة
مشاركة وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي الدولي بالهند

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي OTM الذي أقيم بمدينة مومباى بدولة الهند، وشارك به عدد كبير من دول العالم. 

 المعرض السياحي الدولي بالهند 

وتأتي مشاركة الوزارة في فعاليات هذا المعرض في إطار خطتها لتنويع الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر وفتح أسواق سياحية جديدة ولا سيما في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر ودول شرق آسيا ومن بينها دولة الهند. 

وشهد الجناح المصرى المشارك بالمعرض إقبالًا كبيرًا هذا العام وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب الشركات الهندية بالمقصد السياحي المصرى، كما فاز الجناح المصري بجائزة أفضل تصميم وذلك ضمن فعالية توزيع الجوائز التى نظمتها إدارة المعرض.

Advertisements

وافتتح الجناح المصري السفير وائل حامد سفير مصر في نيودلهي، بحضور السفيرة نجلاء الظواهري، والسفير أحمد صبري قنصل مصر العام فى الهند، وإسماعيل عامر مسئول السوق الهندى بمكتب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وممثلين عن شركة مصر للطيران، وعدد من شركات السياحة والفنادق المصرية، بالإضافة إلى وفد من اتحاد شركات السياحة الهندية TAAI برئاسة Jyoti Mayal رئيس الاتحاد.

ومن جانبه، أكد عمرو القاضى الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى على أن المشاركة في هذا المعرض تأتى فى إطار جهود مصر لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع دولة الهند فى جميع المجالات ولاسيما السياحة، كما أنها تمثل نقطة انطلاق للمزيد من الفعاليات والأنشطة الترويجية الجارى الإعداد لها خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين فى المجال السياحى بما يضمن حصول مصر على نصيب عادل من حركة السياحة الهندية الدولية التى تزيد على ٢٦ مليون سائح سنويا.

الترويج السياحي لمصر في الهند

وخلال المشاركة في المعرض، عقد السفير وائل حامد، والسفيرة نجلاء الظواهري، والسيد إسماعيل عامر عدة اجتماعات مهنية مع مسئولي اتحاد شركات السياحة الهندية وكبرى الشركات السياحية الهندية.

وخلال هذه الاجتماعات تم إلقاء الضوء على أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، والتطور الذي تشهده البنية التحتية ولا سيما في المقاصد السياحية المصرية، كما تم الحديث عن  المنتجات والمقومات السياحية المتنوعة التي يذخر بها المقصد السياحي المصري.

كما تم التأكيد على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والهند والاهتمام لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الهندي ولاسيما في ظل وجود رحلات طيران مباشرة بين مصر والهند.

وخلال هذا الاجتماع تم الاستمتاع إلى آراء مقترحات الجانب الهندى لتنشيط الحركة السياحية الوافدة من الهند إلى مصر خلال الفترة القادمة ولاسيما المهتمين بأنماط سياحة الزفاف وسياحة الحوافز.

كما تم المشاركة فى عدد من الفعاليات والجلسات الحوارية والتي من بينها فعالية " Cine Locales" حيث تم تقديم عرض تقديمى تم خلاله استعراض مقومات مصر لجذب شركات الإنتاج السنيمائي بالسوق الهندي لتصوير أفلامها في مصر، وورشة عمل عن سياحة الحوافز والمؤتمرات، بالإضافة إلى عقد عدة لقاءات إعلامية.

تجدر الإشارة إلى أن الجناح المشارك في المعرض تم تصميمه على الطراز الفرعوني بلمحة عصرية، بمساحة بلغت 100 متر مربع، ويضم شاشات لعرض الأفلام الترويجية عن الأنماط والمنتجات والمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري بالإضافة إلى فتارين لعرض عدد من المستنسخات الأثرية للترويج للحضارة المصرية العريقة ومنتج السياحة الثقافية، ويضم الجناح عارضين يمثلون عددًا من الشركات والفنادق المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مدينة مومباي الهند مدينة مومباى بدولة الهند

مواد متعلقة

الكهرباء تكشف حقيقة تعديل مواعيد تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان

بعد عرضها بالمتحف المصري بالتحرير، تعرف على أسباب ظهور اللوحات الجنائزية

المتحف المصري بالتحرير يعرض حلي الملكة إياح حتب

الكهرباء تعلن خطوات الترشيد في الاستهلاك بالمكاتب والشركات.. نصائح مهمة لاختيار الإضاءة.. وزيادة أسعار الشرائح وتخفيف الأحمال كلمة السر

الكهرباء: توقيع 23 مذكرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر لتوليد 100 جيجاوات

10 نصائح من الكهرباء للتوفير في الفاتورة الشهرية للاستهلاك

المتحف المصري بالتحرير يعرض نماذج لودائع الأساسات، تعرف عليها وأسباب ظهورها

وزير الدولة القطري يزور المتحف القومي للحضارة

الأكثر قراءة

زحام ومشاجرات أمام أبواب معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة والعارضون يمتنعون عن البيع (فيديو)

رئيس الشرقية للدخان: رفعنا الأسعار بعد وصول طن أعقاب السجائر لـ12 ألف دولار (فيديو)

مصدر أمني يكشف قرارا جديدا بإيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد

أغرب جريمة في 2024، قصة إيهاب أشرف طالب الدقهلية المقتول.. العثور على نصف الجثة واختفاء الجزء الآخر.. والأمن يتوصل لـ تفاصيل مهمة

إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

شقيق مريم مجدي ضحية حادث سويسرا يكشف مفاجأة صادمة عن مصير بناتها

أخبار الحوادث اليوم: تغريم رضا عبد العال.. معاقبة المقاول محمد علي وعناصر خلية الجوكر.. وإيقاف حكم حبس مرتضى منصور

بحثا عن كيس سكر وزجاجة زيت، تدافع المواطنين على معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 18-2-2024 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 18-2-2024 أبراج الميزان والعقرب والقوس

العثور على جيتار فقده بول مكارتني قبل 50 عامًا

تجار المخدرات المغاربة يوقفون بيع الحشيش إلى إسرائيل تضامنا مع غزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تقترب من 4 ملايين جنيه.. أسعار سيارات كيا فى مصر بعد الزيادات الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الإسلام ساند المرأة وميزها وأعطاها جميع حقوقها

تفسير حلم الكسب الحرام في المنام وعلاقته بحدوث خلافات عائلية كبيرة

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية