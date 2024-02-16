الجمعة 16 فبراير 2024
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أخبار مصر

الآثار تنظم الملتقى الترويجي الأول لسياحة اليخوت

أحمد عيسي وزير السياحة
أحمد عيسي وزير السياحة والآثار،فيتو

تنظم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال هذا الأسبوع، الملتقى الترويجي الأول لمصر كمقصد لسياحة اليخوت والذي يشارك به مجموعة من الخبراء  الدوليين في سياحة اليخوت الفائقة، والأنشطة المرتبطة بها، بالإضافة إلى عدد من قائدي اليخوت، وممثلين عن شركات تأجير اليخوت، وخبراء إنشاء وتشغيل مراين، وكُتاب متخصصين في هذا المجال.

 

الملتقى الترويجي الأول لمصر كمقصد لسياحة اليخوت

وعلى هامش هذا الملتقى سيتم تنظيم زيارات تعريفية للمشاركين لمدن كل من القاهرة والجيزة والعين السخنة والغردقة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ والإسكندرية لتعريفهم بالمنتجات السياحية في مصر والمقومات التي تجعل منها مقصدًا لسياحة التنقل باليخوت.

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ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على ملف سياحة اليخوت أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الترويج لسياحة اليخوت في مصر والتي تنفذها وزارة السياحة والآثار من خلال الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في ضوء التوجيهات الرئاسية بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، لافتًا إلى أن تنظيم هذا  الملتقى هو نتيجة للجهود التي بذلتها الوزارة على هامش معرض موناكو الدولي لليخوت والذي شاركت فيه مصر خلال شهر سبتمبر الماضي. 

الترويج السياحي لسياحة اليخوت

وأضاف أنه في إطار الترويج لما تتمتع به مصر من مميزات ومقومات جاذبه لمنتج سياحة اليخوت فإنه خلال الزيارات التعريفية لهؤلاء المتخصصين سوف يتم إلقاء الضوء على الأماكن السياحية والأثرية في مصر، وما تقوم به الدولة المصرية لتسهيل إجراءات دخول السائح القادم بواسطة اليخت وإبحار وخروج اليخوت، ووضع آليات لتسهيل الإجراءات والتي من بينها النافذة الواحدة لسياحة اليخوت المصرية التي أطلقتها وزارة النقل والتي يتمثل فيها جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات المطلوبة لدخول اليخوت الأراضي المصرية.

ومن جانبها، أوضحت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن المشاركين بالملتقى قاموا بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري الكبير، ومنطقة أهرامات الجيزة، وشارع المعز بالقاهرة التاريخية.

كما زاروا مارينا الجلالة بالعين السخنة وعدد من المراين الأخرى بمدينة الغردقة، وذلك بهدف تقييم مدى جاهزيتها لاستقبال اليخوت الفائقة والتي تعد الأعلى قيمة في هذا النوع من السياحة تمهيدًا للبدء في الترويج لمصر كمقصد لسياحة التنقل باليخوت الفائقة ومستأجريها في البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت أنه من المقرر أن يقوم المشاركين بالملتقى خلال الأيام القادمة بالعديد من الزيارات لأماكن سياحية وأثرية أخرى في مصر بالإضافة إلى عقد مجموعة من الاجتماعات مع المعنيين بسياحة اليخوت في مصر من جميع الجهات المعنية.

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