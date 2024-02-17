السبت 17 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

بدأ من الصفر بالمسرح، كواليس الانطلاقة الفنية لـ تيم حسن

تيم حسن، فيتو
تيم حسن، فيتو

يحتفل الفنان السوري تيم حسن اليوم ١٧ فبراير بعيد ميلاده، وهو من أبرز الفنانين السوريين في الوطن العربي وتمكن من تحقيق نجاح كبير في السينما والدراما التليفزيونية.

كومبارس صامت.. بدايات تيم حسن على المسرح

 كان مشوار الفنان السوري تيم حسن الفني شاقًا في بداياته، فلم تبدأ رحلته مع الفن كبطل ونجم أول ولكن كانت البداية منذ الصفر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كان تيم حسن عاشقًا للفن، لذا فقد قرر أن تكون بداياته من خلال الدراسة الأكاديمية حيث حرص على التقديم في المعهد العالي للفنون المسرحية ليصقل موهبته بالدراسة ولكنه رفض من قبل اللجنة، فقرر أن يقضي عامًا يصارع ويتعلم فيه حتى يتمكن من الوصول إلى حلمه.

كانت البداية مع المسرح عام ١٩٩٥، حيث كان أول ظهور له على المسرح ككومبارس صامت، وذلك بمسرحية الطيب، الشرير والجميلة للكاتب ألفريد فرج، وإخراج عبد الحميد خليفة، وتحدث تيم عن نظرته لدور الكومبارس في مقال كان قد كتبه من قبل في إحدى الصحف العالمية “يعتقد كُثر أن الكومبارس عمل سهل، غير أني أحلف لكم بأن الضغط النفسي والثقل ‏والخوف الذي يعانيه أحدنا في تلك المرحلة ثقيل حتى على الجبال”.

ظل تيم يعمل بالمسرح القومي بسوريا وخلال هذا العام عمل تيم في كل اختصاص بالمسرح وكواليسه، حيث إنه عمل ككومبارس وعمل في الديكور وإدارة المنصة وكذلك التنظيف والإضاءة، وإلى جانب المسرحية المذكورة قدم تيم كذلك عروض أخرى وهما الغول وماكبث ويرما.

كيف كان الزير سالم “فاتحة خير” على تيم حسن؟

مع مرور الوقت كانت موهبة تيم قد بدأت في النضوج، وكان القدر يخبيء له خطوة هي الأبرز في مشواره، حيث كان على موعد مع أول عمل له في الدراما التليفزيونية وهو مسلسل الزير سالم وذلك عام ٢٠٠٠، حيث قدم شخصية الجرو أو هجرس، ولقد نجح تيم في لفت الأنظار إليه في هذا المسلسل الذي حقق نجاحَا منقطع النظير وصار كالظاهرة في الوطن العربي، وبعدها توالت  أدواره التلفزيونية الناجحة كما أنه تألق في شخصيات تاريخية، ومن أبرز الأعمال التي قدمها حينها التغريبة الفلسطينية، نزار قباني، صقر قريش، ربيع قرطبة، ملوك الطوائف، وإلى جانب هذه الأعمال شارك أيضا في عدد من الأعمال الاجتماعية أبرزها مسلسل الانتظار، وكانت بدايته مع الدراما المصرية من خلال قيامه بدور الملك فاروق في المسلسل الذي حمل نفس الاسم، ثم انطلق بعدها في السينما والتلفزيون، ويقدم في رمضان المقبل مسلسل تاج وهو مسلسل سوري.

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