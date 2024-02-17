السبت 17 فبراير 2024
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رياضة

المنتخب الأوليمبي يشارك فى دورة غرب آسيا الدولية

المنتخب الاولمبي،فيتو
المنتخب الاولمبي،فيتو

المنتخب الاولمبي، استقر  اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس مجلس الإدارة على مشاركة المنتخب الأوليمبي بقيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى فى دورة غرب آسيا الدولية الودية المقرر إقامتها فى السعودية من 18 إلى 26 مارس المقبل فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

مشاركة ٨ منتخبات أولمبية

 

وتضم البطولة 8 منتخبات أولمبية هى: مصر  حيث والعراق والأردن  والإمارات وتايلاند واستراليا وكوريا الجنوبية.

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واستقر ميكالى صاحب ذهبية البرازيل فى أولمبياد ريو دي جانيرو على قائمة الفراعنة المقرر اصطحابها إلى البطولة المهمة والتى تعتبر خطوة جيدة على طريق الاستعداد للحلم الأوليمبي وينتظر محمود حرب المدير الاداري المنتخب التفاصيل الخاصة بإجراء القرعة ونظام البطولة

ومن المقرر أن يغادر المنتخب الأوليمبي إلى السعودية يوم 16 مارس المقبل وفى الغالب ستكون البطولة فى أول شهر رمضان الكريم..ويتابع الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة.

ونجح ميكالى بدرحة امتياز فى صناعة جيل أوليمبي يضم كوكبة من اللاعبين المتميزين الذين صاروا بمثابة ذخيرة استراتيجية من المواهب للكرة المصرية خاصة وأن معظمهم أصبحوا من القوام الأساسي لأنديتهم بالفرق الأولى فى دورى الأضواء وطالب ميكالى كل المسئولين فى الأندية بدعم المنتخب فى رحلة استعداده للحلم الأوليمبي.

 

عودة إبراهيم عادل وكوكا

ويشهد معسكر المنتخب الأولمبي في شهر مارس المقبل عودة كابتن الفريق إبراهيم عادل جناح نادي بيراميدز وأحد أهم لاعبي المنتخب الأولمبي، الذي غاب عن معسكر يناير الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها في شهر أكتوبر الماضي بكسر في الكاحل وتمزق في الأربطة 

كما يشهد المعسكر عودة أحمد نبيل كوكا لاعب وسط النادي الأهلي الذي غاب أيضا عن معسكر يناير الماضي بعد إصابة تعرض لها وأبعدته عن معسكر السفر مع المنتخب الأول لبطولة أمم إفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار.

ومن المقرر، أن يبدأ البرازيلي ميكالي خلال المرحلة المقبلة، إختيار اللاعبين الذين ينوي الإعتماد عليهم في القائمة النهائية لأولمبياد باريس 2024، والتي ستضم 22 لاعبا بينهم 18 لاعبا أساسيا بالإضافة إلى 4 لاعبين على سبيل الإحتياط.

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المنتخب الاولمبى المنتخب الأوليمبي أولمبياد ريو دي جانيرو باريس 2024 الكابتن محمد بركات

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