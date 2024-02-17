إعداد المنتخب الأولمبي لـ باريس 2024.. المشاركة في بطولة غرب أسيا في السعودية.. واحتكاك أوروبي بدورة تولون

المنتخب الأولمبي، بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في شهر يوليو المقبل، والتي تشهد مشاركة منتخب مصر الأولمبي في منافسات كرة القدم.

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ويطمح المنتخب الأولمبي المصري بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي للظهور بشكل قوي في أولمبياد باريس، والمنافسة على تحقيق ميدالية أولمبية لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

المنتخب الأولمبي يستعد لاولمبياد باريس، فيتو

بطولة غرب آسيا

ويدخل المنتخب الأولمبي المصري مرحلة الجد، فيما يتعلق بخطة إعداده لـأولمبياد باريس خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر مارس المقبل، حيث يدخل معسكرا تدريبيا إستعدادا للمشاركة في بطولة غرب أسيا التي تقام في ضيافة المملكة العربية السعودية في الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل.

وتشهد بطولة غرب أسيا التي تستضيفها مدينة الإحساء السعودية، مشاركة ثماني منتخبات هي السعودية ومصر والأردن والعراق وتايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان

روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، فيتو

وسيخوض منتخب مصر الأولمبي ثلاث مباريات في البطولة، حيث تقام من أربع مجموعات كل مجموعة تضم فريقين فقط، ويصعد المنتخبات الأربع أصحاب المركز الأول لخوض مرحلة الدور نصف النهائي، ثم يخوض مباراة النهائي أو مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبحسب مدير المنتخب الأولمبي محمود حرب، أنه حتى في حال لم يتصدر المنتخب المصري مجموعته فإنه سيخوض نفس عدد المباريات بحسب نظام البطولة الذي سيتم الكشف عنه في وقت لاحق.

وتمسك البرازيلي روجيرو ميكالي بالمشاركة في بطولة غرب أسيا بالسعودية، لأنها ستوفر إحتكاك جيدا للفريق قبل أولمبياد باريس، المقرر انطلاقها في شهر يوليو المقبل”.

منتخب مصر الأولمبي، فيتو

بطولة تولون الودية بفرنسا

أما المرحلة قبل الأخيرة من برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس، فستكون في شهر يونيو المقبل، وقبل ثلاثة أسابيع فقط من إنطلاق مشواره في الألعاب الأولمبية، حيث يشارك شباب الفراعنة في بطولة تولون الودية بفرنسا للمنتخبات الأولمبية، والتي تشهد مشاركة أغلب المنتخبات التي تأهلت بالفعل لدورة الألعاب الأولمبية، لتوفر إحتكاك قوي للمنتخب المصري قبل معمة الأولمبياد.

وعقب إنتهاء مشاركة المنتخب الأولمبي في دورة تولون بفرنسا، سيعود للدخول في معسكر مغلق بالقاهرة، ثم يتوجه منه مباشرة في طريقه إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في الأولمبياد، ولم يتحدد بعد ما إذا كان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، ينوي خوض مباريات ودية في المعسكر الأخير بالقاهرة، أم سيكتفي بمباريات دورة تولون.

وبحسب مدير المنتخب الأولمبي محمود حرب، فإن المنتخب الأولمبي لم تصله بعد أي تفاصيل خاصة بدورة تولون من حيث مواعيدها وعدد المنتخبات المشاركة فيها حتى ألان.

إبراهيم عادل كابتن المنتخب اأولمبي، فيتو

عودة إبراهيم عادل وكوكا

ويشهد معسكر المنتخب الأولمبي في شهر مارس المقبل عودة كابتن الفريق إبراهيم عادل جناح نادي بيراميدز وأحد أهم لاعبي المنتخب الأولمبي، الذي غاب عن معسكر يناير الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها في شهر أكتوبر الماضي بكسر في الكاحل وتمزق في الأربطة

كما يشهد المعسكر عودة أحمد نبيل كوكا لاعب وسط النادي الأهلي الذي غاب أيضا عن معسكر يناير الماضي بعد إصابة تعرض لها وأبعدته عن معسكر السفر مع المنتخب الأول لبطولة أمم إفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار.

ومن المقرر، أن يبدأ البرازيلي ميكالي خلال المرحلة المقبلة، إختيار اللاعبين الذين ينوي الإعتماد عليهم في القائمة النهائية لأولمبياد باريس 2024، والتي ستضم 22 لاعبا بينهم 18 لاعبا أساسيا بالإضافة إلى 4 لاعبين على سبيل الإحتياط.