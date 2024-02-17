النقل تنشر تقريرا مصورا لمشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد الروبيكي - بلبيس

نشرت وزارة النقل تقريرا مصورا عن أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد "الروبيكى- العاشر من رمضان - بلبيس "حيث يتم إنشاء خط مفرد في المسافة من الروبيكى إلى نقطة التفرع للميناء الجاف بالعاشر من رمضان بطول 16 كم.

خط سكة حديد الروبيكى - بلبيس،فيتو

مشروع خط سكة حديد الروبيكي - بلبيس

كما يتضمن المشروع إنشاء خط مزدوج في المسافة من نقطة الميناء الجاف إلى مدينة بلبيس بطول 47 كم وحيث يقع على المسار عدد 18 عملا صناعيا (كباري- انفاق - برابخ) ويساهم المشروع في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية.

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خط سكة حديد الروبيكى - بلبيس،فيتو

خط السكة الحديد الروبيكي يخدم 90% من العاملين في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

يؤدي تشغيل الخط لخدمة الركاب والبضائع في المساهمة في تيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث أن حوالي 90% من العاملين في المنطقة الصناعية بالمدينة قادمين من مدينة بلبيس ويستقلون حاليا وسائل مواصلات خاصة من بلبيس إلى العاشر من رمضان بالإضافة الى المساهمة في تقليل الازدحام المروري الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع وكذلك أتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين.

خط سكة حديد الروبيكى - بلبيس،فيتو

تطوير منظومة النقل مستوى الجمهورية

يأتي المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وفي إطار قيام الحكومة المصرية بتنفيذ المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتساهم في زيادة الدخل القومي.

خط سكة حديد الروبيكى - بلبيس،فيتو