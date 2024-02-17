السبت 17 فبراير 2024
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محافظات

مجلس جامعة الأقصر يوافق على مراعاة المواعيد الدراسية للطلاب في شهر رمضان

مجلس جامعة الأقصر،
مجلس جامعة الأقصر، فيتو

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأقصر، جلسته رقم 53، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء، لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة.

وناقشت الجلسة، عدد من الموضوعات بقطاع الدراسات العليا، والبحوث، بالكليات المختلفة بالجامعة؛ طبقًا لما هو مدرج في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، كما وافق مجلس الجامعة؛ على مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، بعدد من الكليات.

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وشملت الجلسة الإحاطة بمتابعة ما تمَّ تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية، ونصف السنوية، الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا؛ المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه، إلى جانب الإحاطة بالتقارير العلمية؛ المقدمة من أعضاء البعثات العلمية.

مراعاة المواعيد الدراسية في شهر رمضان المبارك

كما ترأس رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس.

ووافق أعضاء المجلس على الأعداد المقترح قبولها بكليات الجامعة للعام الجامعى 2024 /2025، وفقًا للقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

وكما وافق أعضاء المجلس على مراعاة المواعيد الدراسية لطلاب كليات الجامعة في شهر رمضان المبارك.

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