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أخبار مصر

حالة الطقس، درجات الحرارة اليوم السبت 17 - 02 - 2024 فى مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس  مائل للدفء  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، وعلى شمال الصعيد باردا على السواحل الشمالية الغربية

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم السبت 17- 02 - 2024 فى مصر

مائل للدفء، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 17-2-2024 في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس مائلا  للدفء نهارا على جنوب الصعيد وعلى سيناء، شديد البرودة ليلا.

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وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  19  


العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19


6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19


بنها:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارةالعظمى  19


الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18


العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18


مطروح:درجة الحرارة  الصغرى  11 ودرجة الحرارة العظمى 17


سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07  و درجة الحرارة العظمى  18


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 12


نخل: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 19


بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19


الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  19


السويس:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20


شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23


الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19


بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19


المنيا: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارةالعظمى 20


أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 20


سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 21


الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 09  ودرجة الحرارة العظمى 22


أسوان: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23
 

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