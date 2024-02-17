عدم مرونة سعر الصرف يسبب أزمة للمستثمرين بالأوراق المالية، و838 ألف عملية تداول حصاد عمليات البورصة المصرية فى أسبوع

البورصة المصرية، اختتمت البورصة المصرية حركة تداولات الأسبوع بتسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من مشتريات قوية من جميع شرائح المستثمرين بسوق المال.

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

838 ألف عملية تداول حصاد عمليات البورصة المصرية فى اسبوع

ومن جانبها قالت صفاء فارس خبيرة أسواق المال لــ “ فيتو ”: ربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة فى البورصة المصرية نحو 40.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بالبورصة المصرية، ليغلق المؤشر الرئيسى عند مستوى 28929 نقطة، ورجحت خبيرة أسواق المال السبب إلى وجود قوى شرائية عنيفة بحركة التداولات من جانب العرب والأجانب خلال جلسات الأسبوع المنتهى فى البورصة المصرية.

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اقرأ التالى: عدم مرونة سعر الصرف يسبب أزمة للمستثمرين بالأوراق المالية وتلك أبرز القطاعات تأثرا

وتابعت فارس قائلة: استطاع المستثمرون خلال حركة التعاملات الأسبوعية إجراء عمليات شرائية على نطاق واسع خلال التداولات بجلسات البورصة المنتهية، مشيرة إلى أن البورصة المصرية استفادت من ضخ الأموال الملحوظ من جانب المستثمرين العرب والأجانب، خلال جلسات التداول، وهو الأمر الذى أدى إلى الانتعاشة بحركة التعاملات، وارتفاع المؤشر الرئيسى إلى مايقارب مستوى 30 ألف نقطة، وإغلاق جلسة الخميس على صعود قوى بحركة التعاملات.

وأضافت صفاء قائلة: ارتفعت إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 336.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالي، باجمالى 838 ألف عملية تداول، كما استحوذت الأسهم على 9.21% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 90.79%.

سوق الاوراق المالية، فيتو

عدم مرونة سعر الصرف يسبب أزمة للمستثمرين بالأوراق المالية

وأضافت صفاء فارس خبيرة أسواق المال لــ “ فيتو ”: من أكبر معوقات الاستثمار فى سوق الأوراق المالية هو عدم وجود مرونة فى أسعار الصرف وهو الأمر الذى قد يكون أهم سبب يجعل المستثمرين الأجانب قلقين حيال ضخ أموالهم فى البورصة المصرية، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة، يأتى بالسلب على شركات التداول فى الأوراق المالية ويؤثر بطبيعة الحال على أرباح تلك الشركات.

وتابعت فارس قائلة: سعر الصرف يؤثر على قيم تداولات قطاعات البورصة المصرية المختلفة ومعرفة أي من هذه القطاعات هو الأکثر تأثرا بسعر الصرف مشيرة الى وجود وجود أثر ذو دلالة إحصائية لسعر الصرف على أحجام تداولات کلًا من قطاعات ( الاتصالات- الخدمات المالية- العقارات- السياحة - المنتجات الصناعية والسيارات- الأغذية والمشروبات – البنوك - الرعاية الصحية والأدوية - الموارد الأساسية- الکيماويات )، ولا يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية على أحجام تداول قطاع التشييد والبناء وذلك عند مستوى 5%، وقد وجد أن أکتر القطاعات ارتباطا بسعر الصرف هي كل من قطاع الکيماويات ثم السيارات ثم الخدمات المالية على التوالى.

صفاء فارس، فيتو

172 ألف عملية تداول بختام تعاملات البورصة المصرية

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بإجمالي 172 ألف عملية تداول حيث سجل رأس المال السوقي نحو 1.041 تريليون جنيه، لتربح 9 مليارات جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% عند مستوى 28929 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% عند مستوى 35484 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% عند مستوى 12317 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% عند مستوى 7243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% عند مستوى 10131 نقطة.

حركة التعاملات، فيتو

البورصة على موعد مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

يتفق خبراء سوق المال على أن العام الحالى 2024 هو عام الفرص الذهبية للبورصة المصرية بعد مُضى العام المنصرم، الذى شهد تغيرا عظيما فى حركة تداولات المستثمرين.

وهناك شبه اتفاق على أن 2024 هو عام التعافى والانطلاق نحو تحقيق أرقام تاريخية على مستوى جميع المؤشرات، بعد أن جرى تطوير منتجات ستضخ فى سوق المال المصرى، ومن شأنها أن تساعد على نشاطه، وجذب المزيد من المستثمرين المصريين والأجانب.

ويمكن القول إن سوق الأوراق المالية شهد خلال عام 2023 أداء هو الأفضل منذ سنوات عديدة، كما أن البورصة المصرية حققت أداء إيجابيا خلال العام الماضى، ليسجل المؤشر الرئيسى للبورصة ارتفاعا أكثر من 70%، من مستويات 14500 وصولا لمستوى 25000 نقطة.

وسجلت أحجام التداول وهى الأعلى منذ سنوات عديدة أيضًا ما يقارب نحو 3.34 تريليون جنيه، ونما رأس المال السوقى للشركات المقيدة بشكل كبير ليسجل نحو 1.7 تريليون جنيه خلال عام 2023 مقارنة مع 900 مليار جنيه فى 2022، بمعدلات نمو بلغت نحو 90%.

ماجى سليم، فيتو

ماجى سليم: نقلة نوعيه فى سوق المال خلال العام 2023

وتقول ماجى سليم، خبيرة أسواق المال لــ”فيتو”: هذه النقلة النوعية فى سوق المال خلال هذا العام 2023 الاستثنائى جاءت لعدة عوامل، أبرزها إعادة تقييم أصول الشركات المدرجة وخاصة بعد إقرار سعر صرف مرن للجنيه، واتجاه كثير من المستثمرين نحو الاستثمار بالبورصة المصرية كوسيلة للتحوط من معدلات التضخم المرتفعة.

وأوضحت أن تنفيذ بعض الطروحات الحكومية عن طريق بعض صفقات الاستحواذ على حصص غير مسيطرة فى بعض الشركات القيادية، أدى بدوره إلى خلق حالة من التوازن فى أداء البورصة بين فئات المستثمرين.

وأضافت ماجى أن نتائج أعمال غالبية الشركات المقيدة داخل البورصة خلال التسعة أشهر المنقضية من عام 2023، حققت معدلات نمو إيجابية، وكانت أحد المحركات الرئيسية أيضًا لأداء البورصة خلال هذا العام 2024، متوقعة تنفيذ جدى لبرنامج الطروحات الحكومية بالعام الجارى 2024 استكمالا للأداء الإيجابى للبورصة، ودفع المؤشر الرئيسى إلى تحقيق مستويات تاريخية جديدة، مدعوما بقرب انتهاء وتيرة التشديد النقدى عالميا ومحليا.

البورصة المصرية حققت قمة تاريخية جديدة خلال جلسات يناير 2024

وأشارت إلى أن البورصة المصرية حققت قمة تاريخية جديدة خلال جلسات يناير 2024، حيث تخطى المؤشر الرئيسى مستوى 28 ألف نقطة لأول مرة فى تاريخه، مرتفعا بنسبة 12.7% خلال أول 24 يوما من عام 2024، وسط استمرار وصول قيم التداول لمستويات غير مسبوقة لتتجاوز 8 مليارات جنيه بالجلسة الواحدة، مؤكدا أن أحد أسباب الصعود القياسى للبورصة المصرية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق الموازية على مدار الأيام الماضية.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة البورصة المصرية كان قد اعتمد خطته الاستراتيجية المستقبلية بعد مشاورات مطولة مع كافة أطراف منظومة سوق المال المصرى، وذلك تمهيدا لبدء تطبيقها تدريجيا خلال الفترة المقبلة فى ضوء التطورات الاقتصادية واحتياجات سوق المال.