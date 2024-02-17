ارتكبا 7 جرائم، استمرار حبس سائق ونجار تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بالجيزة

جدد قاضي المعارضات حبس سائق ونجار لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في "سرقة الهواتف المحمولة" بأسلوب "الخطف والمغافلة" باستخدام دراجة نارية في الجيزة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

القبض على سائق ونجار في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط (نجار "له معلومات جنائية"، سائق) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى "سرقة الهواتف المحمولة" بأسلوب "الخطف والمغافلة" باستخدام دراجة نارية.

واعترفا بارتكاب (7) وقائع سرقة وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (مالك محل لصيانة وتجارة الهواتف المحمولة) تم ضبطه.

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عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.