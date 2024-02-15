الجمعة 16 فبراير 2024
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محافظات

ضبط نصف طن جبنة موتزاريلا فاسدة داخل ثلاجة في الغربية (صور)

ضبط نص طن جبنة موزاريلا
ضبط نص طن جبنة موزاريلا فاسدة داخل ثلاجة فى الغربية

ألقت مباحث التموين بالغربية القبض على صاحب ثلاجة، بحوزته كمية وقدرها ٥٠٠ كجم جبنة موتزاريلا بدون بيانات ويوجد عليها علامات فساد ظاهرية "عفن" بثلاجة مواد غذائية بناحية كفر الزيات.

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توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالغربية، إلى تورط صاحب ثلاجة غذائية بتجميع كميات كبيرة من مستلزمات تصنيع منتجات الألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وضبط بحوزته نصف طن من الجبن الموزاريلا مجهولة المصدر وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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وكما تم ضبط ٢٠٠٠ لتر سولار تم تجميعهم بأحد مصانع الاعلاف بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتداول المواد البترولية بناحية كفر الزيات.

وأيضا ضبط ٢ طن ملح مجهول المصدر ويظهر عليه علامات فساد ومشتبه فى صلاحيته بناحية مركز كفر الزيات.

وتحرر محاضر جنح بتلك المخالفات وجاري اتخاذ اللازم قانونا.

عقوبة غش الأغذية بقانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

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ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفًا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

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الغربية أخبار محافظة الغربية طنطا جبنة فاسدة

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