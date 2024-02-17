تفاصيل التحقيق في اتهام صيدلي بالتسبب في تدهور صحة طفل بسبب حقنة البرد

تجري نيابة الجيزة التحقيق مع صيدلي ومساعده أعطى الطفل "ادم" عمره 3 سنوات في الطالبية، حقنة البرد أملا في خفض درجة حرارته، لكنها جاءت بنتيجة عكسية، والصغير نقل إلى مستشفى أبو الريش، يصارع الموت إثر تدهور حالته الصحية.

تفاصيل التحقيق مع طبيب صيدلي

وكشفت التحقيقات أن مدير الصيدلية يمارس مهنة الطب دون ترخيص، وذلك بأن وصف أدوية لمريض دون أن يكون مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة، كما أن مساعده لم يحصل على مؤهل دراسي للعمل في الصيدلية، ومن خلال التحقيقات ثبت حصوله على «دبلوم» سياحة.

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وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للطفل، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، للتأكد من وجود وقائع شبهة من عدمه.

وكلفت النيابة لجنة من إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة، بإجراء المعاينات اللازمة للصيدلية وفحص تراخيصها، كما أمرت باستدعاء والد الطفل للاستماع لأقواله.

عقوبة الإصابة الخطأ

ويعاقب المتهم بعقوبة الإصابة الخطأ، وقد نص قانون العقوبات بأن يعاقب الجانى بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وإذا نتج عن الحادث إصابة أكثر من 3 أشخاص بالخطأ، تكون العقوبة بالحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافرت ظروف أخرى من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ".

عقوبة القتل الخطأ

أما إذا وصلت الجريمة لحد القتل، يعاقب المتهم بالقتل الخطأ، يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان متاعطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

عقوبة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

ويعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.

وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، وكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.

المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب

والمادة (١٠) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.

وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.

قانون مزاولة مهنة الطب، ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.