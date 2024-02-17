النفل تخصص قطار الشباب لأعضاء الاتحاد العربى للشباب والبيئة

شهدت محطة مصر بالقاهرة، انطلاق قطار الشباب، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة الشباب والرياضة وبمناسبة انعقاد مؤتمر الشباب والبيئة بمحافظة أسوان الشهر الجارى .

وأعلنت وزارة النقل تخصيص الرحلة لأعضاء الاتحاد العربي للشباب والبيئة، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات والإعلاميين لمرافقة الرحلة وحضور المؤتمر وكان فى استقبالهم عدد من كبار المسئولين بالهيئة.

قطار الشباب



ويذكر أن رحلات قطار الشباب تتم بشكل سنوي بالتعاون بين وزارة النقل ووزارة الشباب والرياضة ضمن برنامج (اعرف بلدك ) للعمل على تنشيط السياحة الداخلية لزيارة المعالم السياحية والاثرية بمدينتي الأقصر وأسوان.

مؤتمر الشباب والبيئة بمحافظة أسوان



وجدير بالذكر أن الاتحاد العربي للشباب والبيئة يستعد لتنظيم مؤتمره السنوى تحت عنوان " التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن المائى العربى" بمحافظة أسوان الشهر الجارى تحت رعاية د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب العرب، وتحت مظلة جامعة الدول العربية حيث من المقرر أن يكون هناك زيارات ميدانية للتعرف على التراث الأسوانى وزيارة للمعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، الى جانب تنظيم زيارة خاصة للسد العالى.

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