السبت 17 فبراير 2024
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أخبار مصر

اليوم، تشغيل خدمة جديدة بقطارات "تحيا مصر" بين محطتي محرم بك والحمام

قطار،فيتو
قطار،فيتو

أعلنت هيئة سكك حديد مصر تشغيل خدمة جديدة بعربات "تحيا مصر" ما بين محرم بك/ الحمام والعكس خط الإسكندرية/ مطروح، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 17/ 2/ 2024.

جاء بيان القطارات كالتالي:

-  قطار 4224 محرم بك/ الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 04:20 صباحًا يصل محطة الحمام الساعة 06:00 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

-  قطار 4226 محرم بك/ الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 08:15 صباحًا يصل محطة الحمام الساعة 09:55 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

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-  قطار 4228 محرم بك/ الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 01:10 مساءً يصل محطة الحمام الساعة 02:50 مساءًا طبقا للجدول المرفق.

-  قطار 4230 محرم بك/ الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 04:10 مساءًا يصل محطة الحمام الساعة 05:50 مساءًا طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4225 الحمام/ محرم بك  حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 04:50 صباحًا يصل محطة محرم بك الساعة 06:30 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4227 الحمام/ محرم بك  حيث يقوم من محطة الحمام لساعة 07:15 صباحًا يصل محطة محرم بك الساعة 08:55 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4229 الحمام/ محرم بك  حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 01:40 مساءً يصل محطة محرم بك الساعة 03:25 مساءًا طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4231 الحمام/ محرم بك  حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 04:40 مساءً يصل محطة محرم بك الساعة 06:25 مساءًا طبقا للجدول المرفق.

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات  (652 - 300 - 656 - 646 - 649 - 653 - 655 - 657 - 299 - 1209 - 647)  طبقًا للجداول المرفقة.
 

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