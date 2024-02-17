وفاة الإعلامي سيد محمود أجمل أصوات الإذاعة المصرية، وتشييع الجنازة اليوم من مسجد السيدة نفيسة

توفي صباح اليوم السبت، الإعلامي القدير سيد محمود، وتشيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر اليوم.

ونعى الإعلامي حافظ المرازي، الفقيد الراحل وقال عبر صفتحه بـ"فيس بوك":" وداعا صديقي وزميل دفعة الـميكروفون: سيد محمود لم أكد أفيق من مفاجأة الخبر الحزين لوفاة الزميل محمود المسلمي بلندن الذي سبقني بدفعة في إذاعة صوت العرب، حتى أكملت علي فاجعة رحيل الصديق وزميل دفعتي أمام أول ميكروفون وهو صوت العرب من القاهرة.



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وأضاف:" سيد الذي عرفناه كأجمل أصوات مذيعي جيلنا، كان من أقرب أصدقائي منذ التحقنا بالإذاعة المصرية، وإن سبقني في الدراسة، وظلت علاقتنا قوية كتوأم حتى هجرتي الأولى من مصر في منتصف الثمانينيات".



وتابع:" سيد بقدراته وصوته لم يكن محظوظا في منظومة وسوق إعلام عربي لا يفسح طريقا لمتواضع تحول ثقته بنفسه إلى طلب عمل او فرصة فيصل ذلك إلى حد الاستغناء الذي قد يظنه البعض استهتارا او استسلاما".



واستطرد في نعيه:" أقسى محنة تعرض لها سيد كأب هي وفاة الابن زياد وهو على وشك ان يرى تخرجه وثمار نبوغه. وخفف الله عنه وعن ام زياد المكلومة حب وحنان أبنتهما البارة فرح، التي أعزيها، وإن كان للأسف عزاء عن بعد لغربتي، التي حالت أيضا دون تواصلي في الأشهر الأخيرة بالصديق سيد محمود، رحمه الله".

كما نعاه صديقه محمد عبده بدوي وكتب على صفحته ب"فيس بوك:" لا حول ولا قوة إلا بالله الأستاذ والصديق والحبيب الإعلامي القدير الأستاذ سيد محمود في ذمة الله صلاة الجنازة اليوم الموافق١٧/٠٢ فى مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر ألف رحمة ونور"