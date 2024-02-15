ارتفاع معدل تأخير القطارات على الوجه القبلى بسبب حالة الطقس

ارتفعت تأخيرات القطارات، اليوم الخميس، بسبب الشبورة المائية خلال فترة الصباح الباكر، الأمر الذي يعيق حركة القطارات.

وقررت الهيئة القومية للسكك الحديدية عودة حركة القطارات لنفس سرعة القطارات الطبيعة بشكل تدريجى بسبب بدء تحسن حالة الطقس.

على صعيد آخر، أصدر المهندس كامل الوزير وزير النقل تعليمات مشددة لقائدي القطارات، بضرورة مراجعة القطار قبل التحرك من المحطة والالتزام بتعليمات التشغيل ومراجعة أجهزة الأمان على متن القطار بما يساهم في وصول الرحلات بشكل آمن.

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الهيئة القومية للسكك الحديدية

وشدد وزير النقل على ضرورة تشغيل كافة أجهزة التحكم بالقطارات والعمل على خفض معدلات تأخيرات القطارات في ظل وصول دفعات جديدة من الجرارات والعربات الجديدة والتي تساهم فى رفع مستوى الخدمة.

وجاءت تأخيرات القطارات كالتالي:

أولا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 60 دقيقة

ثانيا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط 65 دقيقة

أسيوط / أسوان 60 دقيقة

ثالثا: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 50 دقيقة

رابعا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة.

حالة الطقس اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، وتوقعت أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وعلى جنوب الصعيد.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23



العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23



6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24



بنها:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23



الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20



العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19



مطروح:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18



سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09 و درجة الحرارة العظمى 20



كاترين: درجة الحرارة الصغرى 02 ودرجة الحرارة العظمى 19



نخل: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 26



بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 24



الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23



الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25



السويس:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24



شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27



الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 27



الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23



بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23



المنيا: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 24



أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 25



سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 26



الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 29



أسوان: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 29