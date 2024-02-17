دوري أبطال أفريقيا، أول تعليق من كولر بعد تعادل الأهلي مع شباب بلوزداد

دوري أبطال أفريقيا، تحدث مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تعادل الفريق أمام شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

مارسيل كولر المدير الفني للأهلى

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب مباراة بلوزداد: "لم نصل للجاهزية بشكل كامل، بسبب عدم المشاركة في المباريات منذ شهر ونصف، بالإضافة إلى عودة اللاعبين الدوليين بشكل متأخر من كأس الأمم الأفريقية".

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وأضاف كولر: "شباب بلوزداد كان له أفضلية بسبب لعبه بشكل مستمر في البطولات المحلية، وظهر ذلك في اللقاء ولذلك كانوا أفضل مننا على أرضية ملعب اللقاء".

وأشاد كولر بفريق شباب بلوزداد، مؤكدا أنه يمتلك فريق جيد جدا، مبديا رضاه عن خروجه متعادلا في المباراة.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المباراة القادمة مع نظيره ميدياما الغاني، بعد التعادل في لقاء أمام شباب بلوزداد الجزائري، الذي جمع الفريقين بالجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغاني في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هانى، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، على معلول.

في خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، موديست، حسين الشحات.

تشكيل شباب بلوزداد لمواجهة الأهلى

وجاء تشكيل شباب بلوزداد لمباراة الأهلى على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليكسيس جندوز.

في خط الدفاع: حسين بن عيادة - شعيب قداد - معاد حداد - يوسف لعوافي.

في خط الوسط: عبدالروؤف بن غيث - حسين سالمي - أكرم بوراس.

في خط الهجوم: عبدالرحمن مزيان - ليونيل وامبا - محمد بلخير.

ترتيب مجموعة الاهلي بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي: 6 نقاط من 4 مباريات

2- شباب بلوزداد: 5 نقاط من 4 مباريات

3- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

4- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات