السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أفريقيا، أول تعليق من كولر بعد تعادل الأهلي مع شباب بلوزداد

كولر مدرب الأهلى،
كولر مدرب الأهلى، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، تحدث مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تعادل الفريق أمام شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

مارسيل كولر المدير الفني للأهلى

 

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب مباراة بلوزداد: "لم نصل للجاهزية بشكل كامل، بسبب عدم المشاركة في المباريات منذ شهر ونصف، بالإضافة إلى عودة اللاعبين الدوليين بشكل متأخر من كأس الأمم الأفريقية".

Advertisements

وأضاف كولر: "شباب بلوزداد كان له أفضلية بسبب لعبه بشكل مستمر في البطولات المحلية، وظهر ذلك في اللقاء ولذلك كانوا أفضل مننا على أرضية ملعب اللقاء".

وأشاد كولر بفريق شباب بلوزداد، مؤكدا أنه يمتلك فريق جيد جدا، مبديا رضاه عن خروجه متعادلا في المباراة.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المباراة القادمة مع نظيره ميدياما الغاني، بعد التعادل في لقاء  أمام شباب بلوزداد الجزائري، الذي جمع الفريقين بالجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

 

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغاني في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع:  محمد هانى، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، على معلول.

في خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، موديست، حسين الشحات.

تشكيل شباب بلوزداد لمواجهة الأهلى

وجاء تشكيل شباب بلوزداد لمباراة الأهلى على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليكسيس جندوز.

في خط الدفاع: حسين بن عيادة - شعيب قداد - معاد حداد - يوسف لعوافي.

في خط الوسط: عبدالروؤف بن غيث - حسين سالمي - أكرم بوراس.

في خط الهجوم: عبدالرحمن مزيان - ليونيل وامبا - محمد بلخير.

ترتيب مجموعة الاهلي بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي: 6 نقاط من 4 مباريات

2- شباب بلوزداد: 5 نقاط من 4 مباريات

3- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

4- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

دوري أبطال أفريقيا الأهلي اخبار الأهلي كولر شباب بلوزداد

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي القادمة والفريق المنافس

الأهلي في الصدارة، ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يتعادل سلبيا أمام بلوزداد.. فوز الزمالك على الأهلي بقمة دوري المحترفين.. وسبب إصابة الونش بصليبي ثانٍ

حساب الأهلي يوجه رسالة وداع لـ العامري فاروق: ستظل في قلوبنا (فيديو)

الأكثر قراءة

خبير بحوض النيل يكشف سر خطير عن سد النهضة

نيابة النقض توصي برفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه في سب موظفة عمومية

حراس وطعام بمبالغ باهظة، تفاصيل جديدة حول مقر اختباء نجل نتنياهو

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

كولر يعيد موديست إلى دكة البدلاء أمام ميدياما الغاني

تحذيرات حاسمة من خطورة الوضع ووقف فوري لإطلاق النار، تطورات موقف مصر من حرب غزة

صلاة الضحى، الإفتاء توضح حكمها وآراء الفقهاء في أقل عدد ركعاتها

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

Advertisements

منوعات

المزيد

ظاهرة تزيد أوجاع المرضى، لماذا يستمر السعال بعد نزلة البرد؟!

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 17-2-2024 أبراج الحوت والدلو والجدي

يائير يواصل توريط نتنياهو، وصف الفلسطينيين بـ الوحوش

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أجندة مباريات المنتخب بقيادة حسام حسن في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلاة الضحى، الإفتاء توضح حكمها وآراء الفقهاء في أقل عدد ركعاتها

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية