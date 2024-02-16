السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة والفريق المنافس

الأهلى، فيتو
الأهلى، فيتو

الأهلى، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغاني في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلى يتعادل مع شباب بلوزداد

 

انتهت مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

 

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع:  محمد هانى، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، على معلول.

في خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، موديست، حسين الشحات.

تشكيل شباب بلوزداد لمواجهة الأهلى

وجاء تشكيل شباب بلوزداد لمباراة الأهلى على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليكسيس جندوز

في خط الدفاع: حسين بن عيادة - شعيب قداد - معاد حداد - يوسف لعوافي.

في خط الوسط: عبدالروؤف بن غيث - حسين سالمي - أكرم بوراس.

في خط الهجوم: عبدالرحمن مزيان - ليونيل وامبا - محمد بلخير.

ترتيب مجموعة الاهلي بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي: 6 نقاط من 4 مباريات

2- شباب بلوزداد: 5 نقاط من 4 مباريات

3- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

4- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات

 

 

 

الأهلي في الصدارة، ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يتعادل سلبيا أمام بلوزداد.. فوز الزمالك على الأهلي بقمة دوري المحترفين.. وسبب إصابة الونش بصليبي ثانٍ

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأهلي دوري أبطال أفريقيا اخبار الأهلي الاهلي اليوم اخبار الرياضة

مواد متعلقة

الأهلي في الصدارة، ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يتعادل سلبيا أمام بلوزداد.. فوز الزمالك على الأهلي بقمة دوري المحترفين.. وسبب إصابة الونش بصليبي ثانٍ

دوري أبطال أفريقيا، القائم يحرم شباب بلوزداد من هز شباك الأهلي بعد 60 دقيقة

الأكثر قراءة

خبير بحوض النيل يكشف سر خطير عن سد النهضة

نيابة النقض توصي برفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه في سب موظفة عمومية

حراس وطعام بمبالغ باهظة، تفاصيل جديدة حول مقر اختباء نجل نتنياهو

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

كولر يعيد موديست إلى دكة البدلاء أمام ميدياما الغاني

تحذيرات حاسمة من خطورة الوضع ووقف فوري لإطلاق النار، تطورات موقف مصر من حرب غزة

صلاة الضحى، الإفتاء توضح حكمها وآراء الفقهاء في أقل عدد ركعاتها

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

Advertisements

منوعات

المزيد

ظاهرة تزيد أوجاع المرضى، لماذا يستمر السعال بعد نزلة البرد؟!

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 17-2-2024 أبراج الحوت والدلو والجدي

يائير يواصل توريط نتنياهو، وصف الفلسطينيين بـ الوحوش

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أجندة مباريات المنتخب بقيادة حسام حسن في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلاة الضحى، الإفتاء توضح حكمها وآراء الفقهاء في أقل عدد ركعاتها

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية