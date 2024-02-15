وكيل تضامن الدقهلية يتفقد أعمال مشروع إحلال وتجديد مركز الإغاثة بنقيطة
تفقد اليوم الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة يرافقه المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان ميدانيًا موقع إحلال وتجديد مركز الإغاثة بنقيطة المدرج بالخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام الحالي 2023 / 2024 والمهندس تنفيذية لمديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية.
جاء ذلك في إطار تكليفات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل على تذليل أية معوقات.
والجدير بالذكر بأن مشروع إحلال وتجديد مركز الإغاثة علي مساحة ٦٠٠م٢ بتكلفة تقديرية ٣٢ مليون جنيها ويخدم محافظة الدقهلية ومحافظات الجوار ويهدف المركز إلى ووضع خطط مواجهة الكوارث متضمنة سيناريوهات العمل ورصد واكتشاف إشارات الإنذار بقرب حدوث كارثة كما يستضيف المركز العاملين بإدارة الكوارث بالمحافظات لعقد الدورات التدريبية المتبادلة.
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