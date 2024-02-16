مصطفى شوبير: واجهنا منافسًا كبيرًا والأداء سوف يتحسن في الفترة القادمة
مصطفى شوبير، قال مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق كان يبحث عن الفوز في مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري، التي انتهت بالتعادل بدون أهداف على ملعب 5 جويلية.
مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى
وأوضح أن الفريق تعادل مع منافس كبير ولديه لاعبون مميزون في مختلف المراكز، على ملعبه ووسط جماهيره، فيما تمنى سرعة الشفاء لمحمد الشناوي كابتن الفريق والعودة قريبًا للمباريات.
وأشار شوبير إلى أن الأداء تأثر بسبب فترة التوقف الطويلة، بالإضافة إلى حالة الإجهاد لدى اللاعبين الدوليين، وابتعاد عدد منهم عن المشاركة خلال الفترة الماضية.
وشدد على أن الفترة القادمة سوف تشهد تحسنًا كبيرًا على كافة المستويات مع توالي المباريات في مختلف المسابقات التي يشارك بها الفريق.
وتعادل الأهلي مع شباب بلوزداد بدون أهداف، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، حافظ بها على صدارة المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا فريقي يانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.
وانتهت مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بدور المجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.
تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:
في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
في خط الدفاع: محمد هانى، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، على معلول.
في خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.
في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، موديست، حسين الشحات.
تشكيل شباب بلوزداد لمواجهة الأهلى
وجاء تشكيل شباب بلوزداد لمباراة الأهلى على النحو التالي:
في حراسة المرمى: أليكسيس جندوز.
في خط الدفاع: حسين بن عيادة - شعيب قداد - معاد حداد - يوسف لعوافي.
في خط الوسط: عبدالروؤف بن غيث - حسين سالمي - أكرم بوراس.
في خط الهجوم: عبدالرحمن مزيان - ليونيل وامبا - محمد بلخير.
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