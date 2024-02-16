عمرو دياب بـ لوك شتوي وشعر أصفر في حفل المنارة (صور)

تألق الهضبة عمرو دياب ، مساء اليوم الجمعة في واحدة من أقوى حفلاته الغنائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.

حفل عمرو دياب بالتجمع الخامس

وظهر الهضبة عمرو دياب خلال حفله الغنائي الذي أقيم على مسرح المنارة بالتجمع الخامس بـ لوك شتوي وشعر أصفر.

وقدم عمرو دياب خلال حفله باقة من أبرز أغانيه الشهيرة الجديدة والقديمة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، بالإضافة إلى غنائه عددا من أغاني ألبومه الجديد “مكانك” بطريقة اللايف.

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وغني الهضبة عمرو دياب للمرة الأولى أغنية “ما بتغبش” من ألبومه الأخير “مكانك”، كما أنه أشعل الأجواء بأغنية “ما اعرفش حد بالاسم ده” وسط تفاعل كبير من الجمهور.

عمرو دياب في السعودية

وكان النجم عمرو دياب قد ظهر بإطلالة كاجوال صيفية بالأحمر والأبيض والجينز، في حفله الغنائي الأخير على شاطئ شيدز بالمملكة العربية السعودية.

ووسط تفاعل وحضور جماهيري ضخم، أبدع عمرو دياب في تقديم باقة مميّزة من أجمل أغانيه الحديثة، بما في ذلك "أنت الحظ"، و"لو اتساب"، و"يوم تلات"، و"شكرًا من هنا لبكرة".

ألبوم عمرو دياب

وجاءت أغاني ألبوم عمرو دياب "مكانك" كالتالي:

"بيوحشنا" كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، "سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، "معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، "ظبط مودها" من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي، "واخدين راحتهم" من كلمات محمد البوغة، الحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، "مكانك" كلمات تامر حسين، وألحان عمرو دياب، وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا قمر" كلمات مصطفى حدوتة وألحان عمرو دياب وتوزيع وسام عبد المنعم.

بالإضافة إلى أغاني "لوحدنا" كلمات تامر حسين، ألحان عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي، "الكلام ليك" كلمات تامر حسين، ألحان محمد قماح، توزيع أسامة الهندي، "ماتتعوضش" كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي، "ما بتغيبش" كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، “المعنويات مرتفعة” كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم.