الجمعة 15 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

البنك المركزي الروسي يرفع الفائدة إلى 16% للحد من التضخم

البنك المركزي الروسي،
البنك المركزي الروسي، فيتو

رفع البنك المركزي الروسي، معدل الفائدة الرئيسي اليوم إلى 16% في قرار هو الخامس من نوعه منذ الصيف سعيا للحد من التضخم المتصاعد.

المركزي الروسي يرفع أسعار الفائدة

ويسعى البنك المركزي الروسي لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية في أوكرانيا بما يشمل عقوبات غربية وزيادة في الإنفاق الحكومي العسكري واستدعاء مئات آلاف الرجال للقتال.

وفي شرحه للقرار قال المصرف المركزي في بيان إن "الضغوط التضخمية الحالية لا تزال مرتفعة. يُتوقع أن يقترب التضخم السنوي لعام 2023 من الحد الأعلى لنطاق التوقعات الذي يتراوح بين 7 و7.5 %.

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محاربة التضخم في روسيا

والهدف من رفع أسعار الفائدة بحسب تقرير نشرته “سكاي نيوز”  استنزاف الطلب من خلال جعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة وتشجيع المستهلكين والشركات على الادخار وليس الإنفاق.

وتوقع محللون هذه الزيادة مع إعلان البنك المركزي الروسي بشكل متكرر أن أولويته هي محاربة التضخم الذي سجل 7.5 بالمئة في نوفمبر وقال البنك إنه يتوقع "الحفاظ على الظروف النقدية المتشددة في الاقتصاد لفترة طويلة".

ويعتبر السياسيون والشركات والسكان سعر الصرف مقياسا رئيسيا للصحة الاقتصادية في روسيا.
ويأتي قرار رفع الفائدة بعد أسبوع من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزمه خوض الانتخابات الرئاسية في 2024 
 

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