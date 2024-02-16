إقبال جماهيري على حفل عمرو دياب في مسرح المنارة (صور)

بدأ توافد الجمهور على حفل عمرو دياب المقرر إقامته علي مسرح مركز “المنارة” بمنطقة التجمع الخامس.

حفل عمرو دياب علي مسرح مركز المنارة

ومن المفترض أن يقدم عمرو دياب خلال حفله الغنائي الليلة عددا من أغانيه الشهيرة الجديدة والقديمة، بالإضافة إلي غنائه أغنيات ألبومه الأخير “مكانك”.

عمرو دياب في السعودية

وكان النجم عمرو دياب قد ظهر بإطلالة كاجوال صيفية بالأحمر والأبيض والجينز، في حفله الغنائي الأخير على شاطئ شيدز بالمملكة العربية السعودية.

ووسط تفاعل وحضور جماهيري ضخم، أبدع عمرو دياب في تقديم باقة مميّزة من أجمل أغانيه الحديثة، بما في ذلك "أنت الحظ"، و"لو اتساب"، و"يوم تلات"، و"شكرًا من هنا لبكرة".

ألبوم عمرو دياب

وجاءت أغاني ألبوم عمرو دياب "مكانك" كالتالي:

"بيوحشنا" كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، "سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، "معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، "ظبط مودها" من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي، "واخدين راحتهم" من كلمات محمد البوغة، الحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، "مكانك" كلمات تامر حسين، وألحان عمرو دياب، وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا قمر" كلمات مصطفى حدوتة وألحان عمرو دياب وتوزيع وسام عبد المنعم.

بالإضافة إلى أغاني "لوحدنا" كلمات تامر حسين، ألحان عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي، "الكلام ليك" كلمات تامر حسين، ألحان محمد قماح، توزيع أسامة الهندي، "ماتتعوضش" كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي، "ما بتغيبش" كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، “المعنويات مرتفعة” كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم.

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