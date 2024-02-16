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ثقافة وفنون

قنوات عرض مسلسل العتاولة فى رمضان 2024

مسلسل العتاولة. فيتو
مسلسل العتاولة. فيتو

 مسلسل العتاولة ، تقرر عرض حلقات مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا والنجمة زينة وطارق لطفى عبر شبكة قنوات "MBC " ومنصة "شاهد" الرقمية طوال أيام في رمضان المقبل 2024

 

 بوسترات مسلسل العتاولة 

 

وظهر النجم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة بلوك غريب عن طبيعتهم الفنية المعروفين بها، وبلوكات مميزة كذلك ظهرت زينة بالحجاب خلال أحداث مسلسلهم “العتاولة” المقرر مشاركته ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

 مسلسل العتاولة

وكان المخرج أحمد جلال موسى استكمل  طاقم فريق العمل، والذي يضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم؛ أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، سامي مغاوري، هدى الإتربي، حنان يوسف، والعمل من تأليف هشام هلال.

 

 وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شقيقين بينهما عداوة، وتتطور الأحداث بعد ذلك.. وكان من المفترض بدء تصوير المسلسل في منتصف نوفمبر الجاري، إلا أن التحضيرات المستمرة للعمل وكتابة الحلقات استمرت لوقت أطول من المنتظر.

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إضافة إلى أن أحمد السقا كان يقوم بتصوير مسلسله الجديد “الجولة الأخيرة” في دولة لبنان خلال الفترة الماضية، إضافة إلى إجرائه عملية جراحية منذ أيام.

 

تفاصيل مسلسل العتاولة 

وأكد المخرج أحمد خالد موسى في تصريح خاص لـ"فيتو" تعاونه مع أحمد السقا في مسلسله الجديد المقرر عرضه في رمضان 2024، مشيرا إلى أنه بدأ التحضيرات بالفعل استعدادا لتصويره خلال الفترة المقبلة.

وكشف أحمد خالد موسى عن تفاصيل أحداث مسلسل أحمد السقا في رمضان 2024، قائلا: تدور أحداثه في إطار شعبي.

أحمد السقا

يذكر أن أحمد السقا قدم مسلسل “حرب”، من 10 حلقات في شهر رمضان المنصرم، وشارك في بطولته محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، إيناس كامل، سارة الشامي، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

كما يستعد أحمد السقا لفيلمه الجديد تلج أحمر، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدى وإنتاج وليد صبري، ومن بدء تصويره قريبًا فى روسيا، وفى نفس الوقت ينتظر عرض فيلم السرب، الذي يُعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة، ومن المقرر عرضه فى السينمات قريبًا، ويشارك فى بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

 

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أحمد السقا المخرج احمد جلال باسم سمرة هاني سرحان رمضان 2024 مسلسل العتاولة منصة شاهد مي كساب

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