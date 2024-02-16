الجمعة 16 فبراير 2024
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استمرار القوافل الطبية "أطفال أصحاء" للكشف على أبناء مؤسسات دور الرعاية بالدقهلية

استمرار الكشف، فيتو
استمرار الكشف، فيتو

أعلن تضامن الدقهلية استمرار القوافل الطبية "أطفال أصحاء" للكشف على أبناء مؤسسات دور الرعاية بالدقهلية، وذلك تفعيلا للبروتوكول المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة ابراهيم أحمد بدران  للأعمال الخيرية مبادرة (أطفال أصحاء) بدور الرعاية الاجتماعية المشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.

وتقام المبادرة تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  وإشراف الدكتور وائل عبد العزيز مدير المديرية، ومتابعة نادية دياب مدير الأسرة والطفولة.

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حيث  تم الكشف الطبى على 400 طفل بمؤسسات رعاية الأيتام وشملت القافلة تخصصات جلدية وعيون وباطنة، عظام. أنف وأذن. ومخ وأعصاب، وتم صرف أدوية علاجية وشنطة نظافة شخصية لكل طفل.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه القوافل مستمرة على باقي دور رعاية الأيتام للاطمئنان على الحالة الصحية للأطفال بباقي دور الرعاية.

وعلى صعيد آخر، كان تضامن الدقهلية نظم ورشة عمل تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين  بمكاتب التأهيل بمحافظة الدقهلية وذلك في إطار المنشور الوزاري رقم ٥لسنة ٢٠٢٣ والخاص والمنظم  لإجراءات استخراج شهادات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة تمهيدا لبدء تفعيل المنظومة  والعمل بها، وتحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

حيث أقامت إدارة التأهيل الإجتماعي اليوم ورشة تدريبية  بقاعة تدريب مديرية التضامن الاجتماعي تحت إشراف الدكتور وائل عبدالعزيز -مدير المديرية.

تناولت الورشة التعريف  بالقرار  الوزارى رقم ٥لسنة ٢٠٢٣ الخاص بشهادات التأهيل وآليات الحصول عليها والدورة المستندية والإعاقات المستهدفة.

قدمت الورشة التدريبية والمادة العلمية ليلى عبد العزيز مدير تأهيل الدقهلية والأخصائيين بالإدارة الفنية للتاهيل الاجتماعي.

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