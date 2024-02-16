اتقِ شر من أحسنت إليه.. مقتل عامل خردة على يد صديقه بالشروق.. ووالده: ابني قالي إن المتهم غلبان وهشغله معايا (فيديو)

شهدت مدينة الشروق جريمة بشعة، عندما خرج حسن العائل الوحيد لأسرته، بحثا عن لقمة العيش، وعاد جثة هادمة، بها آثار تعذيب لا يدري أحد ماذا حدث وكيف حدث. ولكن أصابع الاتهام تشير إلى صديقه، الذي قرر حسن مساعدته في توفير مصدر رزق له، ومشاركة لقمة العيش بالعمل معه على التروسيكل الخاص به، ولكن الشيطان جمل في عين المتهم رد الجميل بالأذى، وقتل المتهم بسحله في الطريق العام لسرقة التروسيكل الخاص به.

بعيون تملؤها الدموع يروي والد حسن لـ"فيتو" تفاصيل صادمة عن الحادث، حيث قال: "حسن كان ابني الوحيد اللي بيصرف عليا أنا وأخواته البنات، وكان بيشتغل علشان يجهز أخواته البنات ويجوزهم، وأنا راجل كبير مش باقدر أشتغل علشان أساعده في المصاريف، كان هو سندنا كلنا مش عارفين هنعيش إزاى من بعده".

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وأضاف: "ابني كان شغال جامع خردة ومخلفات كرتونية بمدينة الشروق، وقبل الحادث بـ3 أيام قال لي "يابا أنا اتعرفت على شاب، شكله غلبان زينا بيدور على شغل، هخليه يشتغل معايا، لانه حالته المادية صعبة، فسألته يا ابني انت متأكد انه كويس؟ رد عليَ قائلا: "شكله محترم وابن ناس"".

وأضاف: في يوم الواقعة، تلقيت اتصالا من رئيس المباحث "قالي ابنك معه حد شغال؟ قولته اه واحد اسمه اسلام، في حاجه طمني عليه، قالي ابنك معه تروسيكل، قولته اه معه التروسيكل وله ورق، وبيشتغل عليه وهجيب الورق اللي يثبت أن ابني صاحب التروسيكل".

واستكمل: "روحت قسم الشروق انتظرت في المباحث، في البداية محدش كان عاوز يعرفني أن أبني مات، وفي صوت داخلي أن ابني مات، سألت رئيس المباحث "طمن قلبي علي ابني حسن في حاجة" قالي "احنا عاوزين بيانات عن اسلام اللي شغال معه"، مكنش عاوز يعرفني عشان الصدمة بس صوت بداخلي بيقولي ابنك حسن مات، وفي نفس الوقت بكدب الصوت الداخلي اللي جويا وبهرب منه".

وأضاف: "سألني عن الشخص اللي كان مع ابني، قالته أنا ما عرفش حاجة عن إسلام غير أن حسن كان عاوز يساعده، وشغله معه على التروسيكل، وأتعرف عليه من خلال الشارع".

وتابع: “نزلت من المباحث ومعرفش حسن ابني في إيه، لحد ما قابلت شاهد عيان داخل القسم قالي البقاء لله، انهرت من البكاء وفقدت الوعي ومش مصدق إن ابني راح، ومش هشوف حسن تاني بعد كده”.

واستكمل: "بعد ما فوقت واتكلمت مع شاهد العيان، قالي لي “حسن ابنك كان واقف بيشرب الشاي في الشروق، وإسلام انتهز فرصة أن حسن بيشرب شاي وخد التروسيكل وجري، حسن حاول الإمساك في التروسيكل عشان يلحقه، ولكن إسلام كان يريد قتله، وسحل حسن وصدمه بالرصيف، فأصيب بإصابات ونزيف داخلي تسبب في وفاته”.

واختتم والد حسن: “أنا بطالب من المسئولين أن حق حسن ابني يرجع، بطلب من كل أب مسئول في الدولة أن حق حسن ابني يرجع عشان ارتاح، الضنى غالي هو اللي كان بيصرف علينا أنا وإخواته البنات، وكان محبوب من طوب الأرض، ابني كان بيقولي متشتغلش أنت يا با ارتاح وأنا هاخدمك، جنازة ابني كانت زفة عريس، نفسي حق ابني يرجع”.