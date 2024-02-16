الجمعة 16 فبراير 2024
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محافظات

في مؤتمر سيدات الأعمال مصر ٢١، نائب محافظ الأقصر يؤكد أهمية المرأة فى المجتمع

جانب من مشاركة نائب
جانب من مشاركة نائب محافظ الأقصر،فيتو

افتتح محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى التاسع الذى تنظمة جمعية سيدات الأعمال مصر ٢١، الذى يأتى هذا العام تحت عنوان "الإبحار للمستقبل وإتقان الأعمال"

 وجاء ذلك بحضور يمنى الشريدى رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية، تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وبمشاركة الدكتور ابراهيم رمضان مدير هيئة تنمية الصعيد بالأقصر ونورا عثمان مدير إدارة الأستثمار بمحافظة الأقصر.

وتناولت الجلسة الافتتاحية عرضا تقديميا من مدير هيئة تنمية الصعيد ومشروعاتها بالمحافظة، وتميز المحافظة بمحصول الطماطم المجففة وتصديره للخارج ، كما قامت مدير الاستثمار بالمحافظة بعرض المشروعات التنموية وفرص الاستثمار ودور وحدة تكافؤ الفرص فى دعم عمل المرأة بالمحافظة.

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ومن جانبه رحب نائب محافظ الأقصر بضيوف المؤتمر وأثنى على اختيارهم لمحافظة الأقصر هذا العام نظرا لما تتمتع به المحافظة من جو معتدل وأثار عريقة وطاقة فندقية تستوعب السائحين، وأكد أهمية المرأة كونها شريكا أساسيا فى المجتمع، وأكد أن الأقصر تهتم بحاضرها حيث تم إنشاء كلية للألسن بجامعة الأقصر بها العديد من أقسام اللغات المختلفة التى تساهم فى خلق أجيال جديدة قادرة على التعامل مع السائحين بشكل لائق وحضارى.

وخلال الجلسة الافتتاحية قامت ضيوف المؤتمر بطرح العديد من الأسئلة حول المحافظة وأنشطتها الاستثمارية والتجارية والسياحية كما تعرفوا على أحدث الاكتشافات الأثرية.

ويتناول المؤتمر العديد من الجلسات الخاصة بريادة الأعمال والاستثمار والاستدامة ويستمر حتى ١٩ فبراير الجارى.

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