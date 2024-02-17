السبت 17 فبراير 2024
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اقتصاد

بعد ظهور عملات تنافس الدولار.. الفيدرالي الأمريكي يدافع عن عملته ويكشف حقيقة تأثرها

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني، فيتو

أكد محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر والر، أن الدولار الأمريكي سيظل محتفظًا بمكانته البارزة وسط باقي العملات، واستمراره كعملة أساسية للمعاملات على مستوى العالم، حتى في ظل الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم وارتفاع اليورو وبدء الصين في ترويج اليوان باعتباره عملتها المحلية.

هل يفقد الدولار مكانته 

وأضاف والر: " لا أتوقع أن أرى الدولار الأمريكي يفقد مكانته كعملة احتياطية عالمية في أي وقت قريب حتى في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي" وذلك خلال كلمته التي ألقاها في جامعة جزر البهاما.

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الدولار، فيتو 

تبني بعض الدول فكرة الدولرة 

وأشار إلى أن الدول ذات الاقتصادات التي تعاني من ارتفاع في معدلات التضخم، اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى تبني فكرة "الدولرة" واستخدام الدولار في كافة تعاملاتها كبديل للعملة المحلية.

هل يستطيع اليوان الصيني تحدي الدولار

وبالنسبة للتوقعات التي تشير إلى إمكانية ظهور عملات جديدة تنافس الدولار وعلى رأسها اليوان الصيني، نوه والر الى أنه ليس متأكدا من قدرة اليوان على تحدى هيمنة الدولار الأمريكي على مستوى العالم، بالشكل الذي يتوقعه الكثير من الناس.

عوامل تؤثر على اليوان

وتابع: "هناك عدة عوامل تؤثر حاليًا على اليوان باعتباره أصلا جذابا للمستثمرين الدوليين، كما أنه غير قابل للتبادل بحرية، وثقة المستثمرين في المؤسسات الصينية منخفضة نسبيًا، مما يحجم من قدرات اليوان لمجابهة الدولار".

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تجدر الإشارة إلى أن الدولار الأمريكي لم يشهد تأثيرات كبيرة على مدار العشرين عامًا الماضية وحتى يومنا الحالي، بمختلف الاحداث التي شهدها العالم خلال هذه الفترة الزمنية.

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