طرد خاص بطفل عمره 4 سنوات.. الشرطة الإيطالية تضبط تاجر مخدرات

أعلنت الشرطة الإيطالية في ميلانو، عن اعتقال رجل، في الـ44 من عمره، وذلك لحيازته مواد مخدرة بغرض الاتجار ويخضع للتحقيق لحيازته أدوية مستوردة من الخارج.



القبض على رجل يتاجر في المخدرات بإيطاليا



وقالت الشرطة الإيطالية في بيانها:" إن عملاء فريق التحقيق التابع لقسم شرطة كوماسينا، حددوا هوية الرجل البالغ من العمر 44 عامًا، وهو مجرم مدان ويخضع بالفعل للالتزام بتقديم تقرير إلى الشرطة القضائية بتهمة الاتجار بالمخدرات".

وقررت الشرطة، بعد أن لاحظت وجود عدد كبير من الأشخاص يأتون ويخرجون من الشقة المعنية، التحقق من رجل كان قد ذهب إلى منزل تاجر المخدرات لاستهلاك MDPHP.

وبعد ذلك، وباستغلال ساعي كان من المفترض أن يسلم بعض الطرود للطفل البالغ من العمر 4 سنوات، انتظر الضباط اللحظة المناسبة لإيقافه في الشارع وقاموا بإجراء تفتيش شخصي ومنزلي.

وعثر المحققون، مخبأة داخل جيب بنطال في خزانة الملابس، على 42 جرامًا من مادة MDPHP، وهي مادة مخدرة قوية ذات خصائص منشطة يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى ثماني ساعات، ويقدر سعر الجرام الواحد منها بحوالي 150 يورو.

كما تم التحقيق مع الرجل لحيازته 78 قرص فياجرا من إنتاج أجنبي، ويحظر تسويقها وإدارتها بشكل مطلق على الأراضي الإيطالية، لأنها لا تحتوي على متطلبات السلامة المنصوص عليها في الأدوية وبالتالي قد تكون ضارة صحة.

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