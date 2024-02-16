حبس عصابة الاتجار في المخدرات بكرداسة

أمرت نيابة الجيزة بحبس 4 أشخاص لاثنين منهم "معلومات جنائية مسجلة" بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عثر بحوزتهم على "كمية لمخدر الحشيش وزنت 6,300 كيلو جرام، 5 كيلو جرام لمخدر الإستروكس، 4 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعى"، 7 آلاف قرص مخدر، بندقية خرطوش، فرد خرطوش عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالي "من متحصلات نشاطهم الإجرامى".

Advertisements

القبض على المتهمين في كرداسة

وكانت معلومات قد وردت إلى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام 4 عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية" بالإتجار في المواد المخدرة متخدين من دائرة المركز وكرا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة كرداسة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب، قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



